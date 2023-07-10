賴清德：國際肯定台灣重要性　要有志氣總統可訪白宮

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德致詞表示，宜蘭是台灣民主聖地，民主能走到這個階段，宜蘭每位前輩和鄉親貢獻很大，從郭雨新、林義雄、陳定南、游錫堃、陳菊一脈相傳。
賴清德表示，後援會成立意義重大，除了是強心針，也延續陳燕飛所清楚闡述的，這場選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，其實民進黨長期以來都是走在這個路線。
他說，過去民進黨創黨，開始為民主打拚；過去面對中國國民黨，現在面對中國共產黨，無論是面對國民黨或共產黨，方向都是希望「走入世界、邁向未來」，用更寬廣胸襟面對世界，台灣是海洋國家，都是帶著這樣的精神。
賴清德強調，總統蔡英文這幾年來的領導，國際社會對台灣非常重視，一方面是俄烏戰爭，另一方面是因為中國武力強勢崛起，引起印太地區危機，使全世界關心台灣、支持台灣。
他說，近幾年各國訪問團爭相來訪、晉見總統，言談之中充分感受到大家對台灣的重視。台灣在國家安全、印太區域及全球產業供應鏈的重要性，得到國際肯定，要開放心胸、拿出勇氣和志氣，繼續向前走。
賴清德說，在蔡總統領導下，台灣與白宮接近了，未來他所領導的國家，也是朝這個方向持續走近。雖然何時可以走到白宮還不知道，也沒有人可以預料，但這個方向絕對不會改變，這是台灣長久的目標。
他說，如最近日本首相岸田文雄去白宮拜訪美國總統，韓國總統尹錫悅也和美國總統拜登簽訂「華盛頓宣言」，甚至還到國會演講，台灣不應該差那麼多。
賴清德認為，台灣經濟實力和國民所得都不輸韓國，雖然韓國國家經濟力高於台灣，但台灣個人經濟貢獻不輸韓國，在全球、印太與供應鏈重要性，台灣也不輸韓國。因為受到中國影響，致使台灣無法根據理想和抱負，參與國際社會。
賴清德表示，台灣不放棄持續走入世界，朝向白宮這個方向，「這是我們對台灣社會不悔的承諾」。從前總統李登輝、前總統陳水扁、總統蔡英文一棒接一棒，接續到他，甚至之後的總統，就是持續在這條路前進。
他指出，機會若好，就走大步，若困難增加，也要向前走，走小步也會到，要有這樣的志氣和抱負。所以，「當我們可以走到白宮，台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」
全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會總召集人陳燕飛則表示，這次的選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，要選擇「美國」，還是「中國」；大家看到賴清德一路以來都是朝向白宮前進，對比其他參選人走向中國，提出「重啟服貿」、「兩岸一家親」，選舉到了各種話都有，只有賴清德不會亂講話。
陳燕飛說，很多旅外鄉親的心聲是，台灣「還好有賴清德」，這次總統大選也還好有賴清德。陳燕飛並代表宜蘭鄉親向賴清德請託，「高鐵延伸宜蘭如期動工」、「宜蘭鐵路高架化儘速動工」，讓旅外宜蘭人可以順利回家。（編輯：翟思嘉）1120710