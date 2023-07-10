愛潛水也愛玩水　陳其邁取得重型帆船結業證書

守護海疆國土！台船承造海巡署百噸級巡防艇交船

▲台灣國際造船公司承造海巡署100噸級巡防救難艇交船。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲台灣國際造船公司承造海巡署100噸級巡防救難艇交船。(圖／台灣國際造船公司提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣國際造船公司承造海巡署100噸級巡防救難艇於今(10)日，在台船基隆廠，舉行交船儀式，將加入海巡署艦隊分署金門海巡隊團隊服役，以守護海疆國土。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲海巡署100噸級巡防救難艇交船儀式，由海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥(左)與台船公司基隆廠廠長施炎輝(右)共同主持。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲海巡署100噸級巡防救難艇交船儀式，由海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥(左)與台船公司基隆廠廠長施炎輝(右)共同主持。(圖／台灣國際造船公司提供)
台灣國際造船公司承造海巡署100噸級巡防救難艇交船儀式，是由海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥與台船公司基隆廠廠長施炎輝共同主持。

▲台船公司基隆廠廠長施炎輝(左)，在海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥(中)見證下，將10083巡防救難艇船模，交給海巡署艦隊分署金門海巡隊組主任趙子德(右)。(圖／台灣國際造船公司提供)
▲台船公司基隆廠廠長施炎輝(左)，在海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥(中)見證下，將10083巡防救難艇船模，交給海巡署艦隊分署金門海巡隊組主任趙子德(右)。(圖／台灣國際造船公司提供)
台船公司基隆廠廠長施炎輝，在海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥見證下，將10083巡防救難艇船模，交給海巡署艦隊分署金門海巡隊組主任趙子德，完成交船儀式。

台灣國際造船公司基隆廠廠長施炎輝表示，台灣國際造船公司為我國最大、品質最優及最具使命感的造船廠，設立初衷即為配合國家政策，以支援國防、海防建設，所以，當海巡署與海軍建造作戰性能優異艦艇之需求，遇到窒礙難行之際，該公司即承擔起後續承造工作。

施炎輝指出，PP-10083巡防救難艇是於110年5月17日開工，110年12月13日安放龍骨，112年2月7日舉行下水典禮，在台船基隆廠全體同仁的努力與監造代表驗船師們的合作下，戮力完成，PP-10083為該建造案中的第14艘，全案共計15艘巡防救難艇，預計於2023年全部完工交船。

PP-10083巡防救難艇，最高航速可達30節，續航力更達1200浬(約2160公里)，藉由提升主機性能及改良機艙配置，以增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

施炎輝並指出，台船公司積極配合「國艦國造」政策，建造海巡署與海軍建造作戰性能優異之艦艇國家政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中，未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾，一同守護海疆國土，不負國人期待。
  
展望未來，台船公司將賡續精進設備及能力，協助海巡署及海軍造艦之需求，參與各型作戰與後勤艦艇之設計與建造工作，以滿足海巡署及海軍之所需各類型艦艇之汰舊換新期程，不負國人及相關單位力推「國艦國造」之造艦方案期許。

提供健康診療及義剪！移民署高雄港隊辦外籍船員義診

社會愛心支援弱勢！金融服務愛心公益嘉年華在高雄

浴火重生展翅高飛！高苑科大祭出免學雜住宿費並保就業

重新再起振翅高飛！高苑科大與春雨集團簽署策略聯盟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀