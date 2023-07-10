守護海疆國土！台船承造海巡署百噸級巡防艇交船

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台船公司基隆廠廠長施炎輝，在海巡署艦隊分署警監秘書吳瑞祥見證下，將10083巡防救難艇船模，交給海巡署艦隊分署金門海巡隊組主任趙子德，完成交船儀式。
台灣國際造船公司基隆廠廠長施炎輝表示，台灣國際造船公司為我國最大、品質最優及最具使命感的造船廠，設立初衷即為配合國家政策，以支援國防、海防建設，所以，當海巡署與海軍建造作戰性能優異艦艇之需求，遇到窒礙難行之際，該公司即承擔起後續承造工作。
施炎輝指出，PP-10083巡防救難艇是於110年5月17日開工，110年12月13日安放龍骨，112年2月7日舉行下水典禮，在台船基隆廠全體同仁的努力與監造代表驗船師們的合作下，戮力完成，PP-10083為該建造案中的第14艘，全案共計15艘巡防救難艇，預計於2023年全部完工交船。
PP-10083巡防救難艇，最高航速可達30節，續航力更達1200浬(約2160公里)，藉由提升主機性能及改良機艙配置，以增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。
施炎輝並指出，台船公司積極配合「國艦國造」政策，建造海巡署與海軍建造作戰性能優異之艦艇國家政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中，未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾，一同守護海疆國土，不負國人期待。
展望未來，台船公司將賡續精進設備及能力，協助海巡署及海軍造艦之需求，參與各型作戰與後勤艦艇之設計與建造工作，以滿足海巡署及海軍之所需各類型艦艇之汰舊換新期程，不負國人及相關單位力推「國艦國造」之造艦方案期許。