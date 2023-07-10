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特企／魏德聖816《BIG》首波花絮曝！《海角七號》CP再續情緣

▲816《BIG》內容描述在一個病房內，集結來自不同社會階層不同面向的六個家庭，從彼此衝突到最後相互支持的故事。(圖/品牌提供)
▲816《BIG》內容描述在一個病房內，集結來自不同社會階層不同面向的六個家庭，從彼此衝突到最後相互支持的故事。(圖/品牌提供)

本報訊

魏德聖最新作品 816《BIG》日前已相繼發布數支超前導預告，分別以片中七位小孩主演描述自身角色疾病與正向口號勉勵眾人，有不少觀眾第一時間以為是真正癌童的公益短片，紛紛在留言區為孩子加油打氣，引發熱烈討論。

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事實上，816《BIG》內容描述在一個病房內，集結來自不同社會階層不同面向的六個家庭，從彼此衝突到最後相互支持的故事。電影將打破眾人對於兒童癌症病房的想像，劇情有歡笑有淚水，帶給觀眾富有生命力的感動，重新想起存在的美好，是老少咸宜的溫馨電影。

其中，田中千繪與范逸臣繼 2008 年《海角七號》後，久違於大銀幕中合體飾演主要角色，相隔 15 年，從友子與阿嘉變成醫美集團的董事長夫妻，已有了一位不幸罹患骨癌的兒子，但除了面臨生命的考驗，兩人從愛情昇華成的親情也正在谷底。

今（10）日816《BIG》釋出首支宣傳花絮，首度正式曝光片中的主要家庭成員，包含曾沛慈、曾珮瑜、黃鐙輝、周厚安、夏宇童，與童星于卉喬、鄭又菲、郭大睿等人，也讓觀眾得以搶先一窺幕後拍攝紀錄（https://youtu.be/e2HLDQMGzew）。田中千繪表示，亞洲人把生死離別看得比較悲傷，可是 816《BIG》是以輕鬆的方式講故事，可以帶給大家歡笑與淚水。范逸臣也提及，已有十多年的時間沒有跟魏導一起拍電影，但這次導演依舊是那個能把簡單故事化為最大感動的說故事者。

魏德聖表示，第一次拍攝有 21 位主演的電影，雖然不是時代戲，但如何處理群戲與多條故事線，其實是很大的挑戰。故事源起是魏德聖多年前在電視紀錄片中訪談一位已截肢康復的癌童，但這位女孩卻意外地樂觀，給了他相當大的震撼與啟發，也終於在疫情過後，決定將這齣埋藏許久的劇本付諸實現，期望帶給社會溫暖正能量。

816《BIG》主創團隊由魏德聖編導，帶領金獎團隊配樂何國杰、剪輯蘇珮儀、造型林欣宜、聲音/音效杜篤之與吳書瑤、編劇蔡顗禾等，以及新海誠御用美術導演丹治匠帶領的日本動畫團隊，將帶給觀眾大驚喜。超值電影預售套票將於 8 月 31 日於 816《BIG》官網開賣。

魏德聖全新電影作品 816《BIG》，由台灣索尼影業發行，將於今年 11 月 17~19 日在各大影城戲院先行推出限量口碑場，並於聖誕檔期 12 月 1 日周五正式上映。 816《BIG》是索尼影業繼《怪胎》、《可不可以，你也剛好喜歡我》、《刻在你心底的名字》、《當男人戀愛時》、《瀑布》後，2023 年唯一在台發行國片，而 816《BIG》也是台灣首部以 Sony 最新電影攝影機 Venice 2 拍攝之作品。

816《BIG》臉書粉絲專頁

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