重罪犯服外役監惹議　柯建銘：最晚下會期完成修法

資深女星易淑寬之子易寶宏於2014年捲入夜店殺警案遭判刑9年，於2019年入監獄服刑2年半時間，未料卻傳出獲調外役監服刑引發熱議。對此民進黨立法院黨團總召柯建銘今（10）日表示，上會期優先法案很多，時程壓得很緊，之後《外役監條例》法務部也未再來討論，至於是否在下周臨時會處理，可以再討論，強調「最晚下會期完成修法」。
記者陳威叡／台北報導
對於殺警重罪犯服外役監引發爭議，對此鴻海創辦人郭台銘日前宣布，將參加716遊行表達憤怒。國民黨總統參選人侯友宜則質問民進黨主席賴清德「你有表示什麼？又做了什麼？」總統蔡英文於今日表態，應可在此次立法院臨時會持續聚焦討論。
對此柯建銘指出，上會期未完成《外役監條例》修法，當時陳建仁上任之後，有許多優先法案，包括普發現金6000元、組改、打詐等重要法案，時程壓得很死，之後法務部也未再來討論，而上會期通過136個法案中，司法法制委員會就佔了76個，沒有時間處理《外役監條例》修法，且當時對於修法朝野都有不同意見。
柯建銘表示，《外役監條例》修法最晚下會期通過，是否在臨時會處理也可以來討論，但臨時會僅2周時間，要處理台美21世紀貿易倡議與性平三法，須考量是否有足夠的時間，也呼籲在野黨不用政治操作，大家好好了解溝通、理性討論。