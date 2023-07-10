《嗨! 營業中》人氣擔當莎莎歡慶40歲生日！網：太可愛完全看不出

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到底《嗨! 營業中》有多忙？莎莎分享：「真的是從開店前準備到備料、待客、做餐、上餐、清潔、應變突發狀況等等，忙碌到連上廁所和補妝的時間都沒有。」在難以預料的戶外環境、搭配高壓勞累的作息之下，莎莎到底為何能永遠充滿元氣像個少女，一點都看不出來風吹日曬的痕跡？
直率的她也不藏私，大方分享她除了日常保養外還多了關鍵「一步驟」。畢竟因為她的休息時間少，所以保養更講求效率。認識到「精靈電波」後，更讓她的保養之路回不去了。莎莎表示：「打了電波後，對於鬆弛和細紋超有感，也私心最喜歡它可以很快退紅，可以感受到皮膚一點一點變好、自然變美的過程。」
美麗不求人！選對方法讓時間不落痕跡
身為節目中的人氣擔當，想和20歲妹妹們力拼，除了體力肯定要有，莎莎也開玩笑說：「皺紋和細紋更是不能露餡，在節目裡顏值可不能輸啊。」精靈電波因為不挑膚色，也讓大家都有機會嘗試。像莎莎自己做了一段時間後，整體心得就是很適合怕痛、又想悄悄變美的女孩們！
最後莎莎也邀請大家一起主動追求「時間不落痕跡」的美麗機會，並且提醒在變美的過程中，千萬不要貪小便宜而購買來路不明的療程，還是要追求有相關機構認證的產品，還有專業的團隊和診所，才能讓大家美的自然又安心！