瑪丹娜細菌感染才出加護病房！現身紐約街頭 「首露面」近照曝光
美國流行歌手瑪丹娜（Madonna）6月底驚傳受到嚴重細菌感染，在加護病房接受治療，也同時宣布暫停全球巡迴演唱會，雖然她身體已經逐漸恢復，且目前已經返家休養，卻一度爆出她吐到無法控制，幾乎無力下床，病情仍相當嚴重。不過7月9日有網友在紐約街頭巧遇瑪丹娜，這是瑪丹娜生病後首次露面，看似已經恢復健康，讓不少粉絲鬆了一口氣。
記者賴禹妡/綜合報導
瑪丹娜原本預計在7月中展開全球巡迴演唱會，沒想到卻在上場前夕受到嚴重細菌感染。根據外媒《TMZ》報導，瑪丹娜在醫院就一直止不住嘔吐症況，她在加護病房治療了4、5天身體才逐漸康復，獲准出院返家休養後，瑪丹娜在家卻仍吐到無法控制，甚至下不了床，感染源在她的體內造成極大損害，身邊相關人士都認為瑪丹娜距離徹底痊癒還要一段時間，絕對無法如期登上舞台表演。
瑪丹娜在休養期間，甚至傳出腦死消息，她認識30年的好友蘿西歐唐納（Rosie o'donnell）出面發文澄清絕無此事，強調瑪丹娜恢復狀況良好。有網友7月9日在紐約街頭巧遇瑪丹娜，只見照片中瑪丹娜戴著遮陽帽及墨鏡，一身休閒裝扮正在和身邊人聊天，她一手扶著電線桿一手插著腰，貌似病情已經痊癒大半。照片曝光後，引來不少網友留言關心，「很高興她好點了」、「問題是她居然要依靠一些東西，我猜她依舊很虛弱」、「至少她可以下床走路了」。