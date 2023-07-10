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宮崎駿2023新動畫上映倒數4天！出怪招沒預告片　沒人知道在演啥

▲宮崎駿幾乎不公開露面，新作《你想活出怎樣的人生》上映在即卻不見任何行銷宣傳，鈴木敏夫則認為預告片會讓觀眾有「先入為主」的想法。（圖／ザテレビジョンYouTube）
▲宮崎駿幾乎不公開露面，新作《你想活出怎樣的人生》上映在即卻不見任何行銷宣傳，鈴木敏夫則認為預告片會讓觀眾有「先入為主」的想法。（圖／ザテレビジョンYouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本動畫大師宮崎駿多次宣布退休、復出，他最後一部執導的動畫電影為2013年的《起風》，這段期間宮崎駿曾協助兒子宮崎吾朗製作動畫。相隔10年，宮崎駿宣布推出新作《你想活出怎樣的人生》，電影確定4天後上映，但作品目前都未設置宣傳社群帳號，官網只有一張海報，也不見故事大綱和預告片，「不宣傳」的另類方式，除了大眾好奇「沒人知道在演什麼」，票房也令業界擔憂。

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▲《你想活出怎樣的人生》的電影場刊，也是今10日才宣布會在上映後才要公開。（圖／東宝映画情報【公式】Twitter）
▲《你想活出怎樣的人生》的電影場刊，也是今10日才宣布要在上映後才會公開。（圖／東宝映画情報【公式】Twitter）
宮崎駿曾於2013年9月第7次宣布退休，直到2016年再復出；而《你想活出怎樣的人生》是宮崎駿於2016年著手的作品，宮崎駿在2017年透露這是他在退休的生活中，一邊退休一邊做的故事，而完整片名是於同年10月定案。

「吉卜力工作室」影片製作人、前社長鈴木敏夫曾在2020年透露，他們花了3年的時間，同年完成《你想活出怎樣的人生》36分鐘的內容，但加上片頭與片尾，《你想活出怎樣的人生》預計製作125分鐘，還要再花3年的時間製作；直到2022年12月，發行商「東寶株式會社」終於宣布《你想活出怎樣的人生》要在7月14日上映，耗時7年終於完成。

目前為止，除了知道《你想活出怎樣的人生》擁有杜比全景聲（Dolby Atmos）技術、可在杜比影院（DOLBY CINEMA）以及IMAX上映，其餘資訊一概不知；電影距離上映日只剩4天，預告片跟故事大綱也不見蹤影，除了官網的新聞稿，亦不見「吉卜力工作室」宣傳，話題靜悄悄，大眾直呼：「沒人知道在演什麼！」

對於《你想活出怎樣的人生》為了防止劇透不事前宣傳、投入廣告，鈴木敏夫就表示在網路發達的時代，或許「沒有任何消息」會是一種成功的行銷，也認為預告片會讓觀眾有「先入為主」的想法，雖然不確定此罕見怪招是否能奏效，但還是想嘗試看看，要大眾到戲院一探究竟，尋找答案。此外，宮崎駿也對於上映前不宣傳感到擔憂，曾問鈴木敏夫「這樣真的沒關係嗎？」、「鈴木先生我是相信你，但我還是很擔心」；或許正是因為有「宮崎駿」的名字撐腰，許多網友都表示會進戲院支持，不宣傳的手法明顯奏效。

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