瓦格納叛亂後「被叫進克宮」！俄：蒲亭曾召普里格津 要求他解釋
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」的叛變行為掀起全球高度關注，尤其是總統蒲亭看似無力應對，最後由白俄羅斯總統出面斡旋才勸退傭兵首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的做法更讓外界認為蒲亭寶座不穩。不過今（10）俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫證實，蒲亭在「瓦格納事件」後已經在克里姆林宮見過普里格津，雙方進行了3小時的會談。
國際中心楊智傑／綜合報導
普里格津6月23日帶領瓦格納集團（Wagner Group）對俄羅斯軍事領導階層發動兵變，其中一度占領俄南一座城市，並在24日朝首都莫斯科前進，最後在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下達成結束兵變協議。
克里姆林宮發言人表示，在瓦格納事件5天後，也就是6月29日，俄羅斯總統蒲亭在克宮召開了一場會議，一共有35人參加了這場會議，包含瓦格納指揮官等核心階層，而瓦格納首腦普里格津也是與會者之一。他提到，在這場會議上，蒲亭針對瓦格納在烏克蘭戰場上的行動以及「6月24日發生的事件」進行了審視評估。
佩斯科夫還表示，蒲亭也在會議上「聽取普里格津的解釋」，並提供他們「繼續聘用與上戰場」的選擇，同時發動叛變的指揮官們也強調自己是蒲亭的「堅定支持者」，並從他們的角度闡述整起事件的經過與看法，強調自己準備繼續為祖國而戰。
普里格津發動的叛變大大削弱了俄羅斯總統的威信，考量到自己曾經的親信、大廚竟敢在「背後送刀」，分析人士多半認為蒲亭將會進行處置，而普里格津至今下落持續未明。蒲亭則在近期多次露面展現其「親民的一面」，似乎有意重演普里格津撤軍後受「英雄式」歡送的高人氣畫面。