柯文哲怨卸任租不到演唱會場地 北流公告發聲了：優先藝文租用
民眾黨主席柯文哲將在7月29日舉辦演唱會，原訂要在台北流行音樂中心舉辦，但他卻稱自己被北市府擋下，對此，台北市長蔣萬安稱北流場地租借不得涉及政治活動，今（10）日台北流行音樂中心也發出公告，稱優先提供流行音樂類或文化藝術類活動之租用，且租借相關規章中，明確規範申請活動不得違反公共秩序或善良風俗，亦不得涉及政治議題或宗教佈教。
記者林莞茜／綜合報導
柯文哲9日出席網路節目的粉絲見面會，被問及演唱會為何沒辦在小巨蛋或是流行音樂中心？柯文哲坦言，自己原先想辦在台北流行音樂中心，結果「世態炎涼」、「才剛卸任市長不到3個月，人家就不讓我在那裡辦了」；現場主持人再酸，現任台北市長蔣萬安要不要出來講一下？柯文哲笑稱，他猜，通常這種事情是太監就解決掉，不會到皇上那裡。
針對此事，台北市文化局長蔡詩萍受訪回應「不曉得他講世態炎涼是什麼意思」，指出北流的租借規則是在柯任內訂定的，為何當黨主席後就忘記自己的承諾？「文化局完全不會考量他是不是前市長或是現任主席，只問依照管理規則，不能租借給有政治活動疑慮的活動，這個是基本原則」。
稍早北流也發出新聞稿公告「臺北流行音樂中心以推廣流行音樂及促進藝文發展為旨，歡迎各類提倡不同訴求之藝文表演團體申請，且優先提供流行音樂類或文化藝術類活動之租用，本中心亦在租借相關規章中，明確規範申請活動不得違反公共秩序或善良風俗，亦不得涉及政治議題或宗教佈教。」，北流感謝各界關心與指教，我們將持續優化各場域，並積極推動臺灣音樂產業發展，衷心歡迎音樂人及喜愛音樂的民眾，都能在此體驗並享受音樂的美好。