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小針刀療法改善疼痛、解多年痼疾　治療益處一次看

小針刀療法改善疼痛、解多年痼疾　治療益處一次看
小針刀療法改善疼痛、解多年痼疾　治療益處一次看

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】小針刀療法是一種經皮微創軟組織鬆解術，是將中國傳統醫學的針灸「針」，和現代醫學的手術「刀」，結合為一體的的微型醫療器械，將針灸的針灸改為刀刃狀，既有傳統針刺的療效，又能達到閉合型切割鬆解減壓的效果，可作用在軟組織可以用來鬆解沾黏、降低關節內壓力、減低張力、增加關節活動角度，其優勢在於創傷小，沒有疤痕，又沒有手術的風險。

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運動痠痛、陳舊痛點　針灸與解筋膜助改善

中醫師游峻銘分享，曾遇到一位9歲的外國小朋友，因打網球2小時（疫情關係、太久沒打網球）造成右手腕、右前臂疼痛。檢查後發現右肩關節也有問題。體驗針灸與解筋膜後，得到立即的效果，讓媽媽很驚訝，再帶200公分的爸爸來求診。而爸爸左肩有5-6年陳舊痛點，醫院各種檢查都做過，找不到疼痛原因，只能靠吃止痛藥過日子，明顯是筋膜緊縮壓迫神經的痛症。找到緊縮點直接微刃針點開筋膜，瞬間解除困擾多年的痼疾。

小針刀治療　對於這些疾病效果佳　

游峻銘中醫師說明，小針刀對於一般常見的肌腱炎、神經痛或療效不佳的長期痠痛、頑固性疼痛有特殊療效，包含現代人因工作或者3C產品使用姿勢不良，導致長期、反復、持續的壓力集中導致肌肉、韌帶、筋膜等軟組織代償性增生或者肥大，軟組織纖維化或造成沾黏、影響活動功能，卡壓神經產生疼痛，容易產生腕隧道症候群、媽媽手或網球肘等疾患。

而小針刀療法可以直接鬆解沾黏處，疏通氣血，恢復關節運動功能，若是搭配內服舒筋活絡的中藥，可明顯改善病人的筋骨疼痛，提升生活品質。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58410

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