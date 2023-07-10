年輕人被通膨吃薪資、低薪人生難逆轉？學者：教育培養通才惹的禍

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然而，亮眼的數字也難掩低薪問題持續惡化，台灣薪資跟不上物價漲幅，導致「薪資被通膨吃掉」的疑慮大大提升。2022年實質經常性薪資負成長0.15%，創10年最大減幅，而今年Q1表現，則創7年來同期首次衰退。好在國內通膨逐漸降溫，今年1至5月實質經常性薪資年增0.02%，然而，實質總薪資則續呈負成長。
1111人力銀行指出，「加薪難」、「薪水低」、「升遷慢」、「工時長」及「工作量過重」是目前七、八年級生的職場痛點，造成壓力的主因則以「物價上漲（59.1%）」為首，發言人黃若薇表示，25到35歲的上班族正處理職涯起步階段，若是沒有任職管理階層，薪資水準恐難有突出表現，再加上房租、外食、學貸等開銷，荷包限縮下對於物價波動特別有感。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣提到，年輕人從事服務業的的佔比較多，觀察各行業別的薪資狀態，服務業的薪資水準確實較低，而製造業是屬於入行門檻較高的業別，薪水理所當然比服務業高，若服務業薪水達3.5萬，製造業大概可達4至5萬，雖然這幾個月疫後服務業復甦力道強勁，薪水也因而有所改善，但改善幅度仍有待觀察。
「薪資M型化」是近幾年不斷被關注的社會問題，中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任指出，薪資兩極化是市場經濟運作必然的結果，有些產業勞動需求大，像是許多科技廠會以加薪、發放獎金來留住優秀的工程師，而某些產業因勞動供需供過於求，加上取代性高，造成薪資即便隨經濟成長提升，卻也永遠在低檔。
吳大任將台灣面臨「低薪惡化」的主要原因歸咎於20年前的教改，「我們慢慢放棄技職體系，選擇技職的人愈來愈少，政府也不是很重視」，甚至變相培養出很多「通才」，無論適不適合繼續念大學，大家都還是搶著念，導致年輕人在畢業後專業能力不足，只能做一般服務業，薪資低迷、難成長。而通膨問題不能只看「物價上漲」，要將「家庭經濟」一併觀察，薪資基礎不穩固、成長幅度小者，不僅容易陷入「通膨吃薪資」的窘境，甚至難以逆轉低薪人生。