獨／UNIQLO「免費拿衣服」隱藏優惠　官方證實：每月送6款新品

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1.下載APP並註冊
2.點選我的帳戶
3.找到「會員專屬」並點選「免費商品體驗」
4.詳閱活動說明後點選「免費申請」
5.靜待抽獎結果，中獎即有機會免費體驗新品。
官方更證實，「UNIQLO每月將提供六個新品，包含男女童裝給會員申請體驗」。記者近一步詢問可否透露每月中獎機率？UNIQLO則表示，「因提供體驗的新品品項內容不同，每月參與人數跟中獎率也不盡一致。」不過可以確定的是，該服務實施以來廣受會員支持喜愛，「免費商品體驗」服務暫無開放時間限制，目前將會持續進行。
UNIQLO分享，因為重視顧客心聲（VOC, voice of customers），認為「每一個顧客的心聲，都值得我們學習；也是品牌成長的動力，用以持續創造更符合顧客期待的產品跟服務」。因此提供讓顧客免費體驗新品的機會，除了希望能收集到寶貴的新品反饋外，並回饋給喜愛品牌的APP會員。業者還大方地說，「歡迎顧客多多分享此服務訊息」。
根據品牌官網刊載的七月抽獎商品清單，男裝有 AIRism 圓領T恤（短袖）、 AIRism 抗異味網眼圓領T恤（短袖），女裝為 AIRism 細肩帶背心、AIRism 坦克背心，童裝則有嬰幼兒 寬版舒適內搭褲（10分；牛仔風）、寬版舒適內搭褲（10分；恐龍），總共提供6款新品體驗。中獎的消費者，可憑券到店面門市兌換。體驗完後留下評價即可，試穿的衣物不用退回，相當於免費送衣服給大家體驗。