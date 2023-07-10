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獨／UNIQLO「免費拿衣服」隱藏優惠　官方證實：每月送6款新品

▲日本國民品牌UNIQLO證實APP有「免費拿衣服」隱藏優惠，免費商品體驗服務「每月將提供6個新品，包含男女童裝給會員申請體驗」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本國民品牌UNIQLO證實APP有「免費拿衣服」隱藏優惠，免費商品體驗服務「每月將提供6個新品，包含男女童裝給會員申請體驗」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

日本國民品牌UNIQLO竟有「免費拿衣服」隱藏優惠？近日有網友挖出UNIQLO APP藏有「月月抽」隱藏好康，可以會員身分進行抽獎，獲得衣物試穿體驗，且試穿完不用退回，相當於免費送衣服，受到民眾熱烈討論。《NOWnews今日新聞》求證台灣優衣庫，獲得官方證實，「每月將提供6個新品，包含男女童裝給會員申請體驗」，而且透露「免費商品體驗」服務暫無開放時間限制，目前將會持續進行。

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日本UNIQLO隱藏好康「免費拿衣服」，成為廣大民眾今天熱烈討論的話題，《NOWnews今日新聞》求證台灣優衣庫，官方回應，「免費商品體驗」服務為UNIQLO APP會員獨享，需先成為品牌APP會員方能申請，並透露參加抽獎步驟。

1.下載APP並註冊
2.點選我的帳戶
3.找到「會員專屬」並點選「免費商品體驗」
4.詳閱活動說明後點選「免費申請」
5.靜待抽獎結果，中獎即有機會免費體驗新品。

官方更證實，「UNIQLO每月將提供六個新品，包含男女童裝給會員申請體驗」。記者近一步詢問可否透露每月中獎機率？UNIQLO則表示，「因提供體驗的新品品項內容不同，每月參與人數跟中獎率也不盡一致。」不過可以確定的是，該服務實施以來廣受會員支持喜愛，「免費商品體驗」服務暫無開放時間限制，目前將會持續進行。

▲UNIQLO夏季AIRism涼感系列，也在七月「免費商品體驗」清單內。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO夏季AIRism涼感系列，也在七月「免費商品體驗」清單內。（圖／記者蕭涵云攝）
UNIQLO分享，因為重視顧客心聲（VOC, voice of customers），認為「每一個顧客的心聲，都值得我們學習；也是品牌成長的動力，用以持續創造更符合顧客期待的產品跟服務」。因此提供讓顧客免費體驗新品的機會，除了希望能收集到寶貴的新品反饋外，並回饋給喜愛品牌的APP會員。業者還大方地說，「歡迎顧客多多分享此服務訊息」。

▲UNIQLO證實，「免費商品體驗」服務為UNIQLO APP會員獨享。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO證實，「免費商品體驗」服務為UNIQLO APP會員獨享。（圖／記者蕭涵云攝）
根據品牌官網刊載的七月抽獎商品清單，男裝有 AIRism 圓領T恤（短袖）、 AIRism 抗異味網眼圓領T恤（短袖），女裝為 AIRism 細肩帶背心、AIRism 坦克背心，童裝則有嬰幼兒 寬版舒適內搭褲（10分；牛仔風）、寬版舒適內搭褲（10分；恐龍），總共提供6款新品體驗。中獎的消費者，可憑券到店面門市兌換。體驗完後留下評價即可，試穿的衣物不用退回，相當於免費送衣服給大家體驗

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