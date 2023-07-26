未來少女專訪／黑曜精靈紫嫣與韓菲關係曝光！Emma參演李敏鎬新劇

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黑曜精靈少女們平均年齡20歲，年紀最大的24歲，年紀最小則只有18歲，她們日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，團員們充滿活力地喊著：「Twinkle Twinkle Little star！大家好！我們是Twinkle Black」，聊著自己的明星夢。身為「星二代」的紫嫣，爸爸是資深演員李㼈，談到台灣星二代，她表示自己很欣賞王中平、余皓然的女兒韓菲，兩人從小就認識，韓菲得知她要參與節目，還特別在IG上幫忙分享，要網友們多多支持她，「她的專輯《顯化法則》出來時我也有轉發，就是一個互相支持的關係」。
《聲林之王》中表現欠佳 力安：期許在《未來少女》別留遺憾
而曾參加過《聲林之王》的力安，面對鏡頭毫不怯場，她坦言過去在《聲林之王》的表現欠佳，或許因為當時年紀還小，心態並沒有調適好，更笑稱現在都不敢看以前的影片，除非遇到低潮，她才會透過以前的影片點醒自己；她希望在《未來少女》可以不要留下遺憾，想突破自己，讓更多人透過節目認識她們，也因為出道過，她認為表現更不該比其他人差，雖然在練習的過程並不容易，但她很享受整個過程，像是站在舞台上的感覺和Spotlight打在身上的樣子，「雖然出道過，但像是這種很大的舞台其實也很少有機會上，蠻激動開心和緊張的」。
力安視南韓天團BLACKPINK成員Jennie為偶像，她更期許自己未來能像Jennie一樣優秀全能。此外，身為清大畢業的高材生，力安也笑說自己曾經夢想當女總裁，希望未來有機會可以創業，販售歐美服飾。被問到團員們有沒有曾經吵過架，力安表示大家沒有真的吵過架，但有坐在一起圍圈圈聊天、談心，「在我們大概認識不久的時候，因為我們算是不同團體、跟不同人組合在一起，一定都有誰跟誰比較熟，就會有種難整合的感覺，就有先聊過對這個團的期許，跟練習的這一段時間，我覺得我們有愈來愈熟」，其他團員們也紛紛附和，團內氣氛相當好。
隊長名慧站上舞台「期待大於緊張」 親揭「天生臭臉」真相
身為黑曜精靈團長的名慧，透露自己興奮期待的心情大於緊張，身為女團PER6IX成員，她不希望讓一路上看著她們成長出道的粉絲們失望，這次站上《未來少女》舞台，她認為若沒有超越以前，會對粉絲感到很抱歉，「很希望這次重新站上這個舞台可以讓粉絲覺得支持我們走到現在是對的」。此外，名慧也被其他成員爆料「臉很臭」、「看起來很兇」，力安還開玩笑說她有「RBF（Resting bitch face）天生臭臉綜合症」，對此，她也解釋：「我長得兇只是因為五官比較立體、深邃，看起來比較成熟，但是我私底下很像小妹妹。」
疫情期間在家視訊錄影 采婕曾拿下狼人殺MVP
采婕也替名慧說話，表示只要團內有任何狀況，名慧都會第一個發現，接著集結大家一起討論。常上《娛樂百分百》凹嗚狼人殺單元的采婕也分享特別的錄影經驗，在新冠肺炎疫情嚴峻時期，因為無法出門工作，《娛百》辦了線上錄影，「我們就在家裡開著視訊，在家裡錄影，超級特別」，當時她還拿到MVP，笑說可能是因為在家比起棚內緊張的氣氛較為輕鬆，再加上拿到的角色剛好比較好玩，才順利拿下勝利；身為南韓女團TWICE林娜璉的超級粉絲，采婕也大方分享：「我很喜歡她在舞台上表演的感覺，私底下也有種反差感，她在團內是一個大姊姊的角色，也很喜歡她的長相，像是小兔子，我超級喜歡！」
郭郭被讚「長得像吳卓源」 嗨喊：更喜歡她了
身為無限女孩成員、CT Girls啦啦隊成員的郭郭表示自己很喜歡吳卓源，團員們也驚呼她與吳卓源長得有幾分相似，她也難掩興奮心情直呼：「更喜歡她了！」在鏡頭前略顯害羞的她，坦言在《未來少女》舞台上比起在跳啦啦隊時還要緊張，因為在舞台上因為有鏡頭在拍，只要一出錯，就會被錄下，「我覺得我反而面對很多不認識的人比較不會那麼緊張」。
團裡的小太陽 雨璇笑容太甜被讚「像主播」
同樣為無限女孩成員的雨璇就像團裡的小太陽，她笑容甜美，還曾被攝影師說笑容就像主播一樣，她也大方擺出「主播笑」，立刻惹得團員們心花怒放。談到已是無限女孩成員，參加《未來少女》是否感到更緊張？她也坦言：「我們團其實也沒有說出道，沒有很多經驗，基本上都在公司練習，所以蠻緊張的。」雖然沒有接觸過什麼大舞台，但雨璇除了緊張，內心也相當期待。談到最愛的偶像，她透露自己最愛BLACKPINK的Lisa，「我覺得她在舞台上很有魅力，每次表演都很認真，她跳舞真的很吸引我，私底下也有很可愛的一面，所以我很喜歡她」。
黑曜精靈顏值擔當？莊敬高職校花依沛：不敢當
身為莊敬高職校花的依沛，也是無限女孩一員，她雖是校花，但不認為自己是黑曜精靈的顏值擔當，當第一次見到其他團員，她坦言：「我其實蠻驚豔，每一個人都是自己化妝，特色都不一樣，就像有些人眼睛很大、鼻子很挺。」但硬要選出一個最美的，她也笑說每一個人都很漂亮，因為不敢冒犯、得罪到其他人，讓其他團員笑成一片。談起最愛的偶像，她表示自己最愛Twice的momo，「因為她跳舞很漂亮、很好看，她的聲音很有自己的特色，聲音很有辨識度，而且她笑起來很好看」。
參演李敏鎬新戲 Emma打給媽媽：我要發了
團員Emma從國中、高中到大學都是念舞蹈系，擁有深厚的舞蹈底子，她表示去年因為到韓國中央大學舞蹈系交換，剛好韓劇製作單位來徵選舞者，她也幸運被選中，參演了李敏鎬和孔孝真共同演出的韓劇，她透露自己雖然沒看見李敏鎬本人，但同學們都有看到，所以當知道消息後，興奮地打給媽媽：「我要發了！我居然可以出演李敏鎬的新劇。」有了此次特別經驗，讓她對戲劇圈頗有興趣，希望未來有機會也能朝這方面發展。
手伸不直「是彎的」 張瑄不放棄舞蹈：加強練習
團員張瑄表示自己很喜歡BLACKPINK，不過最愛的成員被講走了，因此講自己第二喜歡的Rosé，「她的聲音真的很明亮、很好聽，她站在那裡就是一個仙女感，只要穿什麼都很好看，我聽說她以前不會跳舞，是當練習生之後才學怎麼跳舞，不只她會跳舞，連她的頭髮也會跳舞，這很厲害，因為頭髮要在舞台上有自己的舞戲、律動不容易」。張瑄也透露與其他8位女生相處，看著每個人不同的跳舞風格，讓她學習很多，因為她的手伸不直，所以有些動作無法太用力跳，但她不放棄，依然努力練習，「我的手指頭也很不會跳舞，所以我一直都在加強這方面，一直都在學習」。
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