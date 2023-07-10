台灣邁入超高齡化醫療應對症下藥　6大領域呼籲推動「精準健康」

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另外，針對母胎進行檢測對於醫療產業也相當有幫助，協會理事長蔡政憲舉例說明，罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA），目前雖有新的治療方法，但治療費用昂貴，從發病率來看，台灣約每1萬多名新生兒中就有一位可能罹患SMA，然而台灣目前卻只有1個縣市補助SMA篩檢，雖健保給付三種治療藥物，但三種藥物都是天價，如能普及先行檢測做好預防，就可節省後續的治療與照顧費用。
此外，國人罹癌率年年上升，如果健保可以將癌症精準檢測納入給付範圍，就能擴大癌症醫學的資料庫，在臨床實驗及醫療上都可以提高準確性。台大醫學院癌醫中心醫院院長楊志新表示，NGS等癌症基因檢測，已是許多癌症治療過程中不可或缺的項目，缺少此檢測，癌症專科醫師將無法提供最準確的治療。醫師呼籲應將更多經費投注在精準健康，雖然感覺初期花費較高昂，但可有效省去後續的龐大醫療開銷。
2023精準健產業政策白皮書五大方向：
📍以精準健康優化醫療配置
醫療成本隨著台灣邁入超高齡社會將會遞增，應思考如何利用精準健康來優化醫療資源配置，提高精準健康的可近性，促進整體社會健康與病人治療成效。
📍NGS檢測納入健保給付
美國臨床腫瘤醫學會(ASCO)、歐洲腫瘤學學會(ESMO)近年陸續將多項癌別的治療指引中納入NGS，韓國、日本及英國也都分別於2017、2019及2021年以部分負擔的方式給付NGS。
📍推動大型群體基因體定序計畫
透過群體基因及健康大數據的分析，找出國人罹病風險因素及對應基因，使得具有高風險基因的個人能及早預防，進而改善提升全民健康。
📍優化申請實驗室開發檢測(LDTs)程序
優化LDTs之申請程序及審核標準一致化，提高精準健康檢測量能、速度，並降低檢測成本。
📍打造健康大數據
呼籲政府應迅速設立獨立機關進行資料規格化及統合作業，才能加速數據整合運用，同時建立完善的健康資料運用與健康大數據永續發展的法規環境。