未來少女專訪／薄荷水晶驚見前韓團成員　粼粼鬆口回台參賽真相

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曾為韓國女團「Cherry Bullet」成員的粼粼，因為家人期盼她先完成學業而回到台灣參賽，她也分享台韓訓練內容的差異，提到韓國訓練過程相對嚴格，希望藝人能符合固定標準、基本功扎實，舞蹈必須練到每個人都跳得一模一樣；台灣反而較彈性，著重於個人特色演出，粼粼直言兩邊的練習都有養分：「在韓國的訓練讓我的基本功非常的扎實，現在打進我的身體裡面，讓我表演非常好看、乾淨俐落。」
曹晶晶與粼粼在團隊中負責帶大家練舞，曹晶晶笑說：「有些時候我想要讓大家做好、做快，所以我就會講得有一點點直接，她們都沒有放在心上吧！」提到姑婆是舞蹈家曹金鈴，會不會有壓力，曹晶晶表示，這是一項優勢，兒時學舞有問題都能直接問她，時時精進舞藝。
受老師Karencici指點 陳言菱重拾舞台魅力
「薄荷水晶」指導老師為曾經入圍金曲歌后的Karencici，她的教學方式彈性，不要求成員們按照指令表演，而是希望大家能更有自信、相信自己，好好享受上台的每一刻。至於有誰曾獲老師開導後茅塞頓開呢？成員們一致點出，擅長中性打扮、吉他創作的陳言菱，她因為太在意位置、動作，緊張到難以享受音樂，被老師提醒：「我選妳是因為看到妳的特色，妳是可以站在台上的，要學會相信自己。」陳言菱也因此開竅，懂得掌握自我舞台魅力。
呂熙妍、韋喬薺參賽壓力大 擔憂自己影響團隊表現
年僅17歲的呂熙妍分享，節目開錄至受訪時她都還沒有上過舞台，這段時間心情很複雜，沒學會如何調適，也很生氣自己表現不佳；呂熙妍透露，她因為太生氣，回到家還不小心拍壞廁所電燈開關，花費500元修理，家人相當擔心她還輪流對她開導。現在的呂熙妍成長許多，回憶起這件事，她愧疚的說：「很不好意思讓他們擔心，我會再努力！」
擁有台法雙重國籍韋喬薺透露，在節目錄製到第三個舞台表演時，她因為感冒關係而狀態不佳：「我已經盡力、拚命了！但還是覺得好像沒有表現得很好，也很對不起大家，沒有像排練的時候跳得那麼好。」韋喬薺對自己拖累到團隊表演而感到沮喪，也期盼能盡快康復，更努力回到該有的水準。
周杰倫、周興哲成音樂啟蒙 韓團BTS、Lisa深受少女們景仰
其他4位美眉，也分享了自己心中的偶像！擅長小提琴和鋼琴的栩栩表示，周興哲是她心中崇拜的對象，希望能與他一樣發揮作曲所長；會跳國標舞的張丞妘，最愛BLACKPINK Lisa，想要與偶像一樣站上舞台充滿魅力，讓大家都能看見自己！擅長歌唱的陳品妡直呼，她因為喜歡天王周杰倫的關係，也開始嘗試作詞、作曲；「阿美族少女」林萩璇喜歡韓團BTS（防彈少年團）長達8年，期盼自己能與偶像一樣台上、台下都備受尊重。
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