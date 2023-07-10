褚麗卿販嬰案震驚全台　她隔42年返台「好想見生母一面」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣孩子流落異鄉 牽掛一生無歸屬感現年42歲的郭慧如是一名直昇機救護員，戶籍登記的出生日期是1980年10年28日，3歲時被褚麗卿交給美國的養母收養，並已於2020年結婚。雖然收養家庭對她很好，但她仍找不到歸屬感，心繫在台灣的家人，「我一直都很想尋找我的生父母，但我沒有方法、不知道怎麼尋找她們，一直到長大後發現有一些同為褚麗卿案的被收養人找到原生家庭，我心中才燃起希望，想著或許有一天我也能找到我的親生父母。」陪伴她來台尋親的收養媽媽Mary表示，郭慧如值得去尋找她的原生家庭，美國的家庭都全力支持，也很開心來到台灣得到很多的愛及遇到很多友善的人。
「我不是自己以為的那個人」痛苦萬分范嫚倫（Sabina）戶籍登記的出生日期為1979年5月7日。她在1980年，約12個月大時與年僅3個月大的養妹妹一起出養到芬蘭。她1999年首次嘗試回台尋親，透過朋友找到戶籍上面的生父母，但對方卻不認識她。范嫚倫2005年再度回台，這才得知自己的資料全是偽造，原來她不是自己以為的那個人，非常痛苦，也暫停尋親好幾年。直到2011年她重啟尋親之旅，2013年向台灣駐芬蘭辦事處聯繫尋求幫助，至今她仍非常渴望找到生母，即使困難重重也不願放棄尋親。
43歲的陳信惠（Kimbra）6周大時被澳洲籍的父母收養，她的出生日期大約是在1980年5月2日，然而這些身份資料都無法確認為真。陳信惠目前已婚並育有4名子女，居住在澳洲。她15年前就展開了尋親旅程。儘管10年前就有台灣媒體報導過她的故事，陳信惠也曾透過警政署協助尋親，不過除了尋得當年偽造出生證明的人士，這條尋親之路時至今日仍然沒有任何進展。
期盼找到原生家庭 完成人生拼圖幾十年來，這些被販賣的孩子一直希望解開生命中遺失的身世之謎，但由於當初出養時的出生相關資料皆為假造，連出生日期都不知道是否為真，且手上沒有任何有關生父母資料或物品，所以尋親之路格外艱辛、不知該何去何從。她們表示，心中最深的渴望是能在生父母仍在世時與他們團聚，並瞭解原生家庭及自己出生時的故事，也很想知道自己是否有手足，就算只能找到親戚也會心存感激。
兒福聯盟從事收出養服務已超過30年，執行長白麗芳表示，郭女士的事情並非個案，在2015年兒福聯盟也協助其他遭遇販嬰案件受害的孩子，這些孩子在異鄉平安長大，但血緣的驅使及心中想瞭解身世的渴望，使他們先後踏上多年寒暑的尋親路。他們想知道的只是「我的親生父母是誰？」、「為什麼把我出養？」、「我有其他兄弟姐妹嗎？」、「親人現在都好嗎？」因此持續協助這些孩子找到自己的親人。
郭慧如表示，她的戶籍謄本中標註為次女，故自己有推測或許是雙胞胎，但由於戶籍謄本資料多為偽造資訊，故此說法也無法證實。因為沒有任何原生家庭的資訊，亦無法確認出生年月日是否屬實，只知道自己可能是在台北出生。提供資訊包括：嬰兒時期以及近期的照片，另外身體特徵為脖子後的下方有個痣（詳情參考尋親佈告欄）。在資料極度缺乏的狀況下，實在難以在茫茫人海中覓得一絲機會，期望透過社會大眾的協助，讓她們能有機會與原生家庭見面，生命的空缺得以填補。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58460
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw