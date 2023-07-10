護理人員追高薪狂飛海外！菲律賓擬聘「無證」護理師解決人才荒

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報導指出，取得合格證照的菲律賓護理師經常為了高薪職位離開家鄉，根據衛生部門統計，光是在2021年，就有高達51％、約31萬6000名的合格護理師赴海外工作，而在2022至2023年，有超過1萬名「準護理師」未能通過證照考試，國內迫切需要填補約4500個護理師空缺。
為此，菲律賓衛生部計畫發給「尚未正式取得護理師證照」，但考試成績落在70％至74.9％之間的護理專業畢業生一張「暫時證照」，除了藉此鼓勵他們努力考取正式證照外，更重要的是讓他們能夠先為政府工作，直到畢業後便可以重新參加執業考試。
報導指出，這些持「臨時證照」的護理師通過執業考試後，必須先在菲律賓的官方醫院服務滿4年，才能獲准出國。赫博沙認為，想要促進國內醫療產業發展就必須先聘用這些「有抱負」的準護理師，且必須提出嶄新的做法才能留住國內護理師；然而，根據菲律賓眾議員里尤（Marvin Rillo）今年1月底提出數據，光是在去年該國護理科系應屆畢業生報名參加美國執照考試者就達1萬8617人，且該數據還不計算其他並非首次參加這項考試的菲律賓護理畢業生，這項紀錄創下14年來的新高。
根據電商聚合平台「iPrice group」統計，一個經驗老道的菲律賓護理師每個月收入僅新台幣2萬5000元左右，遠低於越南同行57％。菲律賓護理師協會（FNU）秘書長安達莫（Jocelyn Andamo）指出幾乎所有護理師都在網路上經營副業或在其他醫院兼職貼補開銷。
至於政府計劃的聘僱「無照」護理師，安達莫則批評這項決定可能為病患帶來未知風險，建議應該讓這群持「臨時證照」的準護理師先擔任護理師助理。