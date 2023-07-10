北園涼台北演出超賣！台妹櫻花妹買到同張票　藝人補償、主辦道歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
主辦單位在下午的見面會上，準備珍珠奶茶、豆漿、小籠包、臭豆腐、鳳梨酥給北園涼品嚐，粉絲更送上雪花糕、枇杷膏給他，更推薦北園涼有機會要試試土魠魚羹，他親民表示有空的話一定會去吃。活動也出現意外插曲，在擊掌環節時，一位粉絲因太高興哭出來，嚇壞北園涼趕緊上前安撫。
晚間的演唱會，北園涼表演最新單曲《Keep It 100》，全場氣氛熱烈奮力跳動，場外人員因被地板震動嚇到，頻頻入內關切，希望大家降低亢奮情緒。北園涼表示，看到大家投入演出，承諾會盡快推出專輯、再來台辦活動。北園涼結束9日在台的快閃活動後，已於今（10）日一早搭機返日。
雖然演出圓滿落幕，但不少歌迷反應主辦單位「蜜蜂工房」的應對方式有待加強，有粉絲透露買了VIP席，卻跟日本團的粉絲「位置重複」，也有人表示自己位置是第三排，卻被迫坐到第四排，「雖然最後還是有位置可以坐，後來就發現位置是重複的，真的不知道主辦單位在做什麼？如果是日本人專區，我為什麼可以買票？」事後就有主辦高層上台向大家致歉。
不僅如此，歌迷也透露主辦高層當起翻譯主持，說出北園涼聽不懂的笑話，感嘆：「我真的慶幸北園涼是聽不懂的耶」。歌迷也說在場翻譯表達也不明確，台下多次感到一頭霧水。此外，還有粉絲壓線到場，卻被告知入場特典沒了「明天補發」，歌迷納悶：「什麼都要粉絲自己問，而不是發公告，我明天早就有別的安排，是在說什麼補發？」認為主辦單位很多行為根本屬於「販售不實」。
對於票券超賣問題，「蜜蜂工房」表示：「因為中、日方沒有溝通清楚，以致以上問題發生，我們深感抱歉，之後都有處理解決。入場特典也有爭取藝人配合簽名完成。已盡最大誠意處理。」主辦也說，在發生上述問題後，藝人為了補償粉絲，答應加碼會後簽名、合照的福利。至於翻譯問題，主辦透露是因為北園涼在開場前，於後台跟翻譯老師表明，他有Cue的話翻譯老師再出來，「因為他怕影響思緒、影響節目品質，北園涼表演時想要專心的唱、一氣呵成，所以中間才沒有安排翻譯」。