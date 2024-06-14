台灣冰棒霸主洗不了牌！杜老爺、小美冰淇淋輸它　這支賣到嚇嚇叫

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「紅豆肯定贏，尤其是義美的紅豆牛奶好吃到不行」、「紅豆一定最強，紅豆粉粿真的太讚了」、「曠世奇派最強啦！當然是投給巧克力」、「我個人還是最愛小美冰淇淋」、「杜老爺巧克力甜筒」、「紅豆類舉凡是紅豆牛奶、紅豆粉粿都是台灣賣最好的，不要不信」、「紅豆還是最能代表夏天冰品，家裡冷凍庫打開基本兩盒紅豆牛奶。」
台灣夏天就是要吃冰！冰品品牌「台灣人最愛這支」賣到嚇嚇叫
然而說到台灣冰品品牌的霸主到底是哪個品牌呢？答案就是「義美紅豆牛奶冰棒」！它已經連續蟬聯家樂福銷量排行榜五年的冰品冠軍，在本土冰棒品牌、國外冰品進駐的競爭情況下，「義美紅豆牛奶冰棒」一年還有賣出超過30萬支的驚人成績，冠軍完全是當之無愧！
有趣的是，除了「紅豆牛奶」奪下第一外，「紅豆粉粿」口味也拿下亞軍，顯然紅豆口味的冰棒才是台灣人心目中最喜歡的好滋味！以下也提供日前家樂福提供的「2023年冰品熱銷排行」前十名給民眾參考，炎炎夏日快來一支消暑的冰棒吧！
🟡家樂福2023年度熱銷10大品牌冰品
Top1：義美紅豆牛奶冰棒
Top2：義美紅豆粉粿牛奶冰棒
Top3：杜老爺曠世奇派巧克力大雪糕
Top4：阿奇儂雪糕香草朱古力
Top5：Haagen Dazs草莓冰淇淋
Top6：家樂福冰塊
Top7：小美香草冰淇淋
Top8：小美紅豆粉粿冰棒
Top9：義美土豆仁牛奶冰棒
Top10：義美銅鑼燒冰淇淋香草