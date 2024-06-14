國道小客車翻覆「辣妹狂揮手警告」！人美心也美讚爆 本尊神到了
國道上怎麼有辣妹在揮手？國道2號西向13.8公里處，13日中午時發生車禍事故，一輛自小客車失控翻覆，結果一名身穿平口高衩洋裝的辣妹，就在國道上不斷揮手示警，其影片也被錄下分享到網路上，讓不少網友大讚美女「人美心也美！」事後該辣妹本尊也被神出，其實是高人氣女模張舒晴，在IG也還原當時情況。
記者張嘉哲/綜合報導
根據網路流傳的影片，一名身穿平口高衩洋裝的辣妹，在國道對著後面同向車流不斷揮手示警，而旁邊還有另外一名女子也高舉雙手，也是手持防曬帽不斷揮舞，避免同向的用路人沒有注意到路況追撞，造成二次傷害，但其實這樣的行為還是相當有風險。
據悉，該起事故發生在國道2號西向13.8公里處，事發起因是因為一部自小客車行駛在中線車道，疑似因路面散落的碎石，導致駕駛操作不當，失控自撞側邊護欄之後翻覆，車內兩人受傷。
高衩洋裝辣妹被讚爆！本尊被神出「還原現場」
而辣妹在國道上大力揮舞示警的影片曝光後，不少網友大讚「人美心也美！」、「敢在國道上面幫忙警示後方的車輛，而且太陽超大，真的人美心也美」、「好人一生平安，沒多少人趕站在國道幫忙指揮交通吧！」隨著影片流傳，該名辣妹的真實身分也被神出，竟然是女模張舒晴，在IG有68萬追蹤的高人氣！
張舒晴也發出限時動態表示：「當時行經桃園高速遇到一個男生頭破血流在揮手，結果一看才知道他翻車，擋風玻璃都破掉在求救，當下我們是第一台停下幫他擋後方來車，很慌張打了119報警叫救護車，後面一位姐姐看到立刻幫我們一起擋車，副駕阿姨從擋風玻璃出來昏倒在地板。」
張舒晴提到：「我們也趕快拿傘幫忙遮陽還有給水，並且到後面指揮來車，直到高速救援來才有空拿三角錐放，等救護車來我們三台熱心民眾才離開，希望大家行車平安」。