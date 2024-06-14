限5天！7-11「泡麵、冰棒」買1送1　全家「整袋麻花捲」不到30元

超商咖啡買一送一！全家「特大杯」拿鐵40元　7-11美式、奶茶半價

▲今（14）日北部地區高溫上看攝氏36度，全家特大杯拿鐵、桃粿仙女紅茶第二杯10元，今起還有霜淇淋買一送一限3天。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今（14）日北部地區高溫上看攝氏36度，全家特大杯拿鐵、桃粿仙女紅茶第二杯10元，今起還有霜淇淋買一送一限3天。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（14）日北部地區高溫上看攝氏36度，超商推出咖啡買一送一優惠，OK超商烏龍氣泡咖啡買1送1；全家特大杯拿鐵、桃粿仙女紅茶第二杯10元，拿鐵只要40元開喝，今起還有霜淇淋買一送一限3天；7-11新品楊枝甘露2杯120元外，LINE禮物還有隱藏版優惠，精品美式、伯爵紅茶拿鐵買一送一。

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🟡OK便利商店
📍門市｜即起至6月23日
◾OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，原價65元、特價33元

▲「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲。（圖／OK提供）
▲「OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲。（圖／OK提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜6月12日至6月16日
◾特大拿鐵第二杯10元，原價70元、特價40元
◾桃粿仙女紅茶特大杯第二杯10元，原價65元、特價38元

▲全家會員優惠自6月12日至6月16日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自6月12日至6月16日。（圖／業者提供）
📍門市｜6月14日至6月16日
◾霜淇淋買1送1，原價49元、特價25元
◾百事可樂買1送1，原價35元、特價18元
◾康普茶葡柚蜜香風味買1送1，原價35元、特價18元
◾杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1，原價45元、特價23元

▲全家 康康5優惠回歸，霜淇淋買一送一限時3天。（圖／全家提供）
▲全家 康康5優惠回歸，霜淇淋買一送一限時3天。（圖／全家提供）
📍門市｜5月29日至6月25日
◾大杯經典冰磚拿鐵59元，8.4折（原價70元）
◾特大杯經典冰磚拿鐵69元，8.6折（原價80元）
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價，7.5折

🟡7-ELEVEN
📍APP｜6月12日至6月18日
◾楊枝甘露2杯120元，原價85元、特價60元
◾西西里檸檬氣泡咖啡／西西里檸檬咖啡任選2杯99元，原價80元、特價50元

▲（圖／7-11提供）
▲7-11楊枝甘露2杯120元，原價85元、特價60元。（圖／7-11提供）
▲（圖／7-11提供）
▲西西里檸檬氣泡咖啡／西西里檸檬咖啡任選2杯99元，原價80元、特價50元。（圖／7-11提供）
🟡LINE禮物，至6月20日
◾7-11冰皇家伯爵紅茶拿鐵買1送1，原價65元、特價33元 購買連結
◾7-11冰大杯精品美式買1送1，原價80元、特價30元 購買連結

▲7-11迎接畢業季，隱藏咖啡買一送一優惠在LINE贈禮。（圖／翻攝APP）
▲7-11隱藏咖啡買一送一優惠在LINE贈禮。（圖／翻攝APP）

限5天！7-11「泡麵、冰棒」買1送1　全家「整袋麻花捲」不到30元

全家、7-11霜淇淋買一送一！哈根達斯買3送3　隱藏優惠一招免費吃

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