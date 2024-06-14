超商咖啡買一送一！全家「特大杯」拿鐵40元　7-11美式、奶茶半價

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📍門市｜即起至6月23日
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🟡全家便利商店
📍門市｜6月12日至6月16日
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◾桃粿仙女紅茶特大杯第二杯10元，原價65元、特價38元
📍門市｜6月14日至6月16日
◾霜淇淋買1送1，原價49元、特價25元
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📍門市｜5月29日至6月25日
◾大杯經典冰磚拿鐵59元，8.4折（原價70元）
◾特大杯經典冰磚拿鐵69元，8.6折（原價80元）
◾經典／特濃咖啡任選第2杯半價，7.5折
🟡7-ELEVEN
📍APP｜6月12日至6月18日
◾楊枝甘露2杯120元，原價85元、特價60元
◾西西里檸檬氣泡咖啡／西西里檸檬咖啡任選2杯99元，原價80元、特價50元
🟡LINE禮物，至6月20日
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