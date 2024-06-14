台綠洩密黃國昌內鬼曝！柯文哲還傳向光電業者募款稱「他」好相處
《鏡週刊》報導指出，台鹽被爆不當管理子公司台綠，台綠因此向民進黨立委趙天麟陳情，要求改善公司人事亂象，沒想到有內鬼把協商文件洩露給黃國昌，成為黃國昌直播的素材，並刻意操作成綠營介入台綠人事。《NOWnews今日新聞》也接獲爆料，提供資料給黃國昌的，就是台綠前董事長、現任台鹽總經理陳世輝；爆料人更表示，民眾黨主席柯文哲競選總統期間，曾向南部光電業者募款，並稱「黃國昌很好相處的。」民眾黨對此則回應，此事聞所未聞、不知所云。
政治中心／台北報導
消息人士直指週刊報導中，洩漏文件給黃國昌的就是台綠前董座、現任台鹽總經理陳世輝。因為當時還在民間的黃國昌開直播所露出的電子檔，「只有陳世輝有啊」，而且連檔名都沒改。
爆料人進一步表示，地方光電業者盛傳，民眾黨主席柯文哲競選總統前曾向業者募款，但被調侃黃國昌跟陳琬惠一搭一唱，說哪家光電如何如何違法，為何還要來募款？柯文哲則回說，「黃國昌很好相處的，下次我叫他下來跟大家吃飯。」
針對這則爆料指控，民眾黨發言人戴于文回應，內容無具體的事實根據，對此爆料聞所未聞，不知所云。
黃國昌則強調，昨天他受訪時就已經表示，對於國營事業內部派系鬥爭，他一點興趣都沒有，「要藉此模糊台鹽綠能因民進黨權貴啃食，導致鉅額虧損的問題，十分可笑」。
黃國昌指出，幕後黑手明明就是被酬庸至台鹽綠能坐領高薪的綠營人士，還把毫無根據的胡說八道當成「爆料」，更試圖對其他無辜的人展開人事鬥爭攻擊，所為何來昭然若揭，「真是令人不齒」！