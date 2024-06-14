台灣泡麵不只統一、維力強！「這碗」內行回購10年：不用20元吃飽

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這款真的超好吃....湯超好喝」、「這個真的厲害，口味不輸外面賣的肉羹湯」、「這個我好喜歡，從國中開始到現在，我已經50歲了」、「統一之前也有肉羹麵，不知道為啥後來就停產，現在肉羹泡麵都吃這款」、「這碗肉羹湯麵真的好吃又便宜！煮好之後自己再加入烏醋調味真的讚」、「這款從我25歲吃到現在囉，家中一直都有備著。」
童年回憶「香菇肉羹湯麵」熱銷至今！口感不輸外面麵攤
事實上，網友提到的這款「香菇肉羹湯麵」就是由「味王」所生產的速食泡麵，其歷史也是非常悠久，是不少人從小吃到大的好滋味。市面上常常看到的「湯麵」系列，有許多都是味王所推出，除了這款香菇肉羹湯麵之外，還有另一款「紅燒牛肉湯麵」也是非常熱銷，其主打的就是湯頭完全不輸外面麵攤現煮的湯頭，非常深受老饕喜愛。
香菇肉羹湯麵正確泡法曝光！網友公認是「魔王級泡麵」
有趣的是，這碗味王的「香菇肉羹湯麵」其實還有另一個稱號，就是「台灣魔王級泡麵」，因為其泡麵的羹湯勾芡必須要自己製作，因此有些第一次嚐鮮的人，總是搞錯步驟，結果整碗麵泡完之後，發現湯裡面的太白粉都會結成一塊一塊，堪稱是內行人才能享用的泡麵。
而《NOWnews》記者也曾經購買過這碗「香菇肉羹湯麵」吃過，其泡法非常簡單，先加入調味料之後就要「先倒熱水」，太白粉包可不要急著加入哦！接著麵條泡到自己要吃的熟度之後，打開太白粉包，接著「一邊倒一邊不停攪拌」，注意太白粉是慢慢倒入，不是一次就倒光，如此一來就能獲得一碗熱呼呼的肉羹湯麵囉！口味上肉羹湯還原度非常高，以一碗超市均價23元來看，CP值真的非常高，宵夜正餐來上一碗都沒問題。