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台灣泡麵不只統一、維力強！「這碗」內行回購10年：不用20元吃飽

▲台灣泡麵現在在市面上有許多種品牌，除了本土廠商之外，近年也進口許多國外泡麵提供民眾選擇。（圖/記者張嘉哲攝）
▲台灣泡麵現在在市面上有許多種品牌，除了本土廠商之外，近年也進口許多國外泡麵提供民眾選擇。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣泡麵現在在市面上有許多種品牌，除了本土廠商之外，近年也進口許多國外泡麵提供民眾選擇。而說到台灣泡麵品牌，老字號的統一以及維力肯定是不少人首選。而近日就有網友分享一款名為「香菇肉羹湯麵」的泡麵，表示其歷史也非常悠久，實際上還是許多人家中的常備品，回購至今已經超過10年，獲得好評。

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一名網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」貼文指出「大家都很愛統一跟維力的泡麵，不過我最喜歡的泡麵還是這碗香菇肉羹湯麵，從小吃到大，真的是童年的回憶，到現在去大賣場買一碗不用20元，有沒有人也喜歡這款香菇肉羹湯麵的？」

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▲網友分享自己最愛的泡麵是味王的「香菇肉羹湯麵」，便宜好滋味，也深受不少老饕喜愛。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這款真的超好吃....湯超好喝」、「這個真的厲害，口味不輸外面賣的肉羹湯」、「這個我好喜歡，從國中開始到現在，我已經50歲了」、「統一之前也有肉羹麵，不知道為啥後來就停產，現在肉羹泡麵都吃這款」、「這碗肉羹湯麵真的好吃又便宜！煮好之後自己再加入烏醋調味真的讚」、「這款從我25歲吃到現在囉，家中一直都有備著。」

童年回憶「香菇肉羹湯麵」熱銷至今！口感不輸外面麵攤

事實上，網友提到的這款「香菇肉羹湯麵」就是由「味王」所生產的速食泡麵，其歷史也是非常悠久，是不少人從小吃到大的好滋味。市面上常常看到的「湯麵」系列，有許多都是味王所推出，除了這款香菇肉羹湯麵之外，還有另一款「紅燒牛肉湯麵」也是非常熱銷，其主打的就是湯頭完全不輸外面麵攤現煮的湯頭，非常深受老饕喜愛。

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▲香菇肉羹湯麵也有袋裝的版本，不過碗裝方便可以攪拌勾芡，不少人吃了10幾年仍然吃不膩。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
香菇肉羹湯麵正確泡法曝光！網友公認是「魔王級泡麵」

有趣的是，這碗味王的「香菇肉羹湯麵」其實還有另一個稱號，就是「台灣魔王級泡麵」，因為其泡麵的羹湯勾芡必須要自己製作，因此有些第一次嚐鮮的人，總是搞錯步驟，結果整碗麵泡完之後，發現湯裡面的太白粉都會結成一塊一塊，堪稱是內行人才能享用的泡麵。

而《NOWnews》記者也曾經購買過這碗「香菇肉羹湯麵」吃過，其泡法非常簡單，先加入調味料之後就要「先倒熱水」，太白粉包可不要急著加入哦！接著麵條泡到自己要吃的熟度之後，打開太白粉包，接著「一邊倒一邊不停攪拌」，注意太白粉是慢慢倒入，不是一次就倒光，如此一來就能獲得一碗熱呼呼的肉羹湯麵囉！口味上肉羹湯還原度非常高，以一碗超市均價23元來看，CP值真的非常高，宵夜正餐來上一碗都沒問題。

▲香菇肉羹湯麵要記得先泡麵到熟之後，才開始慢慢一邊倒入太白粉一邊攪拌哦！不要直接整包粉倒入，否則將會結塊。（圖/YT@衛斯理頻道）
▲香菇肉羹湯麵要記得先泡麵到熟之後，才開始慢慢一邊倒入太白粉一邊攪拌哦！不要直接整包粉倒入，否則將會結塊。（圖/YT@衛斯理頻道）

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