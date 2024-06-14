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雞蛋多到可以餵豬！早餐店「不降價原因」曝光　眾傻眼：死亡邏輯

▲國內蛋價連續5度調降，已經創下2年來新低，不過許多早餐店業者仍然沒有調整「加蛋價格」，引起民眾不滿。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲國內蛋價連續5度調降，已經創下2年來新低，不過許多早餐店業者仍然沒有調整「加蛋價格」，引起民眾不滿。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者張嘉哲/綜合報導

雞蛋價格下跌「早餐店還是不肯降價」！最近國內雞蛋價格5度調降，創下2年來新低，但即便如此，買氣仍然無法提升，已經有南部業者蛋多到賣不完拿去餵豬，讓相關單位非常的無奈。而即便蛋價價格下跌，早餐店業者到現在仍然有許多都是「加蛋15元至20元」，不願配合降價，其原因曝光後，不少人完全不能接受，認為「邏輯大死亡。」

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雞蛋生產過量！價格下跌仍沒人買

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台數據，國內約有3569萬隻蛋雞投入生產，每日生產量達12萬1700箱（每箱約200顆），此數字已超越國人每日12萬箱的需求。隨著夏季到來，雞蛋進入消費淡季，而產量增加的同時，也讓剩餘的雞蛋數量越來越多。

國內雞蛋生產過剩，產地價格直直落，日前已經從每斤30.5元降至每斤27.5元，而批發價則是從13日起，每斤40元降到37元，已經創下2年來新低，但即便已經調整蛋價，但買氣仍然不佳。台北市蛋商公會無奈的說，雞蛋的產地價和批發價續跌，價格已接近蛋荒爆發前的價格，業者為了刺激買氣，只能用低於行情的價格拋售，南部更有業者因為剩蛋太多，只能拿去餵豬。

▲農業部證實還有進口雞蛋準備來台，並強調是為了確保基本的雞蛋安全庫存量。（圖／記者許若茵攝）
▲國內雞蛋目前呈現生產過量的情況，已經連續5度調降，南部有業者賣不完直接拿去餵豬。（示意圖／記者許若茵攝）
早餐店超過8成加蛋沒降價！死亡邏輯民眾不買單

然而最令民眾不滿的是，即便雞蛋價格已經大崩跌，但早餐店的「加蛋價格」仍然不親民，加一顆蛋基本上都是15至20元。《NOWnews》記者實際找了社群討論留言中，有不少早餐店老闆不滿留言「蛋價就算下跌，其他原物料也持續上漲中好嗎？」、「店內其他成本也都在增加，為什麼就一定要降價」、「不降價是為了平衡店內其他原物料漲價的開銷，這麼簡單的邏輯不懂嗎？難道這幾年只有雞蛋漲價？」

但多數民眾完全不認同，認為「這不是合理的邏輯」，因為當初早餐店打出的是「缺蛋危機雞蛋價格上漲，因此加蛋價格上調」，如今蛋價下跌，跟消費者牽扯什麼其他原物料，要調整也是單品項的售價，跟蛋價一點關係都沒有。甚至有人戳破早餐店的盲點「那大家都不加蛋，你要平衡什麼開銷？」隨著加蛋價討論度上升，未來早餐店是否陸續調回加蛋10元，有待觀察。

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▲早餐店業者認為其他原物料也都在上漲，沒有必要因為蛋價下跌就降價，但該邏輯不被多數民眾買單。（圖/NOWnews資料照）

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