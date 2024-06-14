雞蛋多到可以餵豬！早餐店「不降價原因」曝光　眾傻眼：死亡邏輯

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根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台數據，國內約有3569萬隻蛋雞投入生產，每日生產量達12萬1700箱（每箱約200顆），此數字已超越國人每日12萬箱的需求。隨著夏季到來，雞蛋進入消費淡季，而產量增加的同時，也讓剩餘的雞蛋數量越來越多。
國內雞蛋生產過剩，產地價格直直落，日前已經從每斤30.5元降至每斤27.5元，而批發價則是從13日起，每斤40元降到37元，已經創下2年來新低，但即便已經調整蛋價，但買氣仍然不佳。台北市蛋商公會無奈的說，雞蛋的產地價和批發價續跌，價格已接近蛋荒爆發前的價格，業者為了刺激買氣，只能用低於行情的價格拋售，南部更有業者因為剩蛋太多，只能拿去餵豬。
早餐店超過8成加蛋沒降價！死亡邏輯民眾不買單
然而最令民眾不滿的是，即便雞蛋價格已經大崩跌，但早餐店的「加蛋價格」仍然不親民，加一顆蛋基本上都是15至20元。《NOWnews》記者實際找了社群討論留言中，有不少早餐店老闆不滿留言「蛋價就算下跌，其他原物料也持續上漲中好嗎？」、「店內其他成本也都在增加，為什麼就一定要降價」、「不降價是為了平衡店內其他原物料漲價的開銷，這麼簡單的邏輯不懂嗎？難道這幾年只有雞蛋漲價？」
但多數民眾完全不認同，認為「這不是合理的邏輯」，因為當初早餐店打出的是「缺蛋危機雞蛋價格上漲，因此加蛋價格上調」，如今蛋價下跌，跟消費者牽扯什麼其他原物料，要調整也是單品項的售價，跟蛋價一點關係都沒有。甚至有人戳破早餐店的盲點「那大家都不加蛋，你要平衡什麼開銷？」隨著加蛋價討論度上升，未來早餐店是否陸續調回加蛋10元，有待觀察。