《海角七號》田中千繪、范逸臣愛情長跑15年　終於在《BIG》結婚

BLACKPINK續約登熱搜！Jennie遭傳「解約YG」　爆料者出面道歉了

▲許多粉絲關心BLACKPINK今年8月合約到期後，4名成員和經紀公司YG娛樂是否會續約。（圖／翻攝自Jisoo IG）
▲許多粉絲關心BLACKPINK今年8月合約到期後，4名成員和經紀公司YG娛樂是否會續約。（圖／翻攝自Jisoo IG）

記者賴禹妡/綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK人氣紅遍全球，許多粉絲關心今年8月合約到期後，4名成員和經紀公司YG娛樂是否會續約。先前韓媒《Star News》曾報導「BLACKPINK都朝著全員續約的方向前進」，讓許多粉絲也抱持同樣期望，但近期卻突然有人爆出Jennie將和YG解約，且Jisoo決定追隨的傳聞，並非續約而是解約的傳聞因此登上微博熱搜，引起一陣熱議，目前最初爆料者已發文道歉：「我發的那條微博純屬在超話自娛自樂。」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲近期卻突然有人爆出Jennie將和YG解約，且Jisoo決定追隨的傳聞，還登上微博熱搜，引起一陣熱議。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
▲近期卻突然有人爆出Jennie（右一）將和YG解約，且Jisoo（左一）決定追隨的傳聞，還登上微博熱搜，引起一陣熱議。（圖／翻攝自IG＠jennierubyjane）
一名微博網友日前發文爆料：「最新可靠消息，安可場結束後，Jennie與YG正式解約。」貼文一出相關話題立即登上熱搜，還有人爆出Jisoo即將跟著Jennie離開YG，Lisa則還在跟公司洽談，4名成員中僅Rosé確定續約的傳聞。 

▲最初在微博爆料Jennie即將解約的網友出面發文道歉。（圖／翻攝自微博）
▲最初在微博爆料Jennie即將解約的網友出面發文道歉。（圖／翻攝自微博）
不過，隨即有粉絲出面駁斥這則消息，指出這次是正常合約到期，4人會不會再續約的問題，且BLACKPINK還在加場全球巡演場次，並非爆料者聲稱的解約。對此，最初在微博爆料的該名網友也發文道歉：「本人來了，我發的那條微博純屬在超話自娛自樂，Jennie續約與否並非確定消息，十分抱歉引起了爭議。」 

BLACKPINK Lisa跟世界首富兒子戀愛ING？2人黏TT照片多到數不清！

BLACKPINK演唱會Lisa「幫粉絲破關Switch」！玩到忘我萌樣全被錄

BLACKPINK Lisa素顏美到發光！「人間芭比」水煮蛋肌膚被讚爆

Jisoo驚傳確診！BLACKPINK宣布「演唱會只會有3人登台」：盼諒解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀