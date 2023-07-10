BLACKPINK續約登熱搜！Jennie遭傳「解約YG」 爆料者出面道歉了
南韓女子天團BLACKPINK人氣紅遍全球，許多粉絲關心今年8月合約到期後，4名成員和經紀公司YG娛樂是否會續約。先前韓媒《Star News》曾報導「BLACKPINK都朝著全員續約的方向前進」，讓許多粉絲也抱持同樣期望，但近期卻突然有人爆出Jennie將和YG解約，且Jisoo決定追隨的傳聞，並非續約而是解約的傳聞因此登上微博熱搜，引起一陣熱議，目前最初爆料者已發文道歉：「我發的那條微博純屬在超話自娛自樂。」
記者賴禹妡/綜合報導
一名微博網友日前發文爆料：「最新可靠消息，安可場結束後，Jennie與YG正式解約。」貼文一出相關話題立即登上熱搜，還有人爆出Jisoo即將跟著Jennie離開YG，Lisa則還在跟公司洽談，4名成員中僅Rosé確定續約的傳聞。
不過，隨即有粉絲出面駁斥這則消息，指出這次是正常合約到期，4人會不會再續約的問題，且BLACKPINK還在加場全球巡演場次，並非爆料者聲稱的解約。對此，最初在微博爆料的該名網友也發文道歉：「本人來了，我發的那條微博純屬在超話自娛自樂，Jennie續約與否並非確定消息，十分抱歉引起了爭議。」