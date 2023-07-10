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Threads上線5天「用戶飆破1億」！超越ChatGPT　 推特花5年才達成

▲臉書母公司Meta推出的Threads上線5天後，用戶人數增長超過1億，甚至打破AI聊天機器人ChatGPT的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲臉書母公司Meta推出的Threads上線5天後，用戶人數增長超過1億，甚至打破AI聊天機器人ChatGPT的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

臉書母公司Meta推出的應用程式「Threads」在全球掀起浪潮，這款以微型部落格為主軸的社群平台上線才5天，用戶人數已經超過1億。其速度不僅打破AI聊天機器人「ChatGPT」的用戶增長破億里程碑，更成為史上用戶數成長速度最快的消費者App。此外，目前歐盟地區因仍在審核是否符合數據隱私規範因此尚未上架歐洲的App商店，可以料見通過審核後將帶來新一波的用戶增長。

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綜合數據追蹤平台「Quiver Quantitative」、應用程式商店情報平台「Sensor Tower」統計，Meta旗下這個以文字分享為主的社群服務「Threads」上線發表僅短短5天，用戶人數就突破1億大關，且不論是在Apple應用程式商店或是Google Play商店，都是美國地區下載次數最多的免費應用程式。

盤點全球熱門應用程式與社群平台等用戶成長至破億的紀錄，目前排行第一的是上線僅5天的Threads，超越同樣在今年掀起AI熱潮的聊天機器人「ChatGPT」花費的2個月最新紀錄，也超越了TikTok同樣強盛的9個月紀錄。至於相對成熟的Instagram、Facebook則分別花了2年半與4年半時間達到破億用戶，主要競爭對手Twitter更是花費了5年才加入破億用戶行列。

▲臉書母公司Meta推出的新應用程式Threads，上線才5天，用戶人數已經超過1億，打破人工智慧工具ChatGPT的紀錄，成為史上用戶數成長速度最快的消費者App。（圖／美聯社／達志影像）
▲Threads被認為是推特最大競爭對手，在短短五天內就突破推特五年的累積用戶量紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
不過科技媒體《The Verge》和《商業內幕》指出，Threads吸引大批用戶加入的成功關鍵必須歸功於與同為Meta旗下的Instagram服務，靠著目前擁有約20億活躍用戶的IG帳號綁定連動，Threads在仍相對陽春、僅提供基本功能的狀態就受到大量用戶歡迎。

相較之下，以「技術創新」吸引全球用戶使用的ChatGPT則並未享有類似紅利，另外一項因素則是其主要競爭對手推特（Twitter）內部的變動。推特自易主至新老闆馬斯克後屢屢傳出恢復被停權的右翼人士帳戶、解雇大批員工以及致力推動收費訂閱機制等爭議，馬斯克更明裡暗裡暗示「被抄襲」，威脅要起訴Meta竊取商業機密和智慧財產權。

消息指出，原先Threads其實並未計畫這麼早推出，但被認為擁有約2億每日活躍用戶的推特恰好因為「限流政策」爆發出走潮，因此Meta才為了能夠更順利擠下最大競爭者的市佔而上線服務。

另外，Threads在歐盟地區亦尚未正式上架，儘管Meta對於未在歐盟上市的原因還沒有做出具體解釋，但分析普遍認為這跟歐盟近年積極推動的數位市場法（Digital Markets Act）及 GDPR 等關於個人資料保護的相關規定有關，此前Meta才因違反相關規定嚴重侵權被歐盟裁處近新台幣400億元的天價罰款。
 

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