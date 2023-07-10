Threads上線5天「用戶飆破1億」！超越ChatGPT　 推特花5年才達成

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盤點全球熱門應用程式與社群平台等用戶成長至破億的紀錄，目前排行第一的是上線僅5天的Threads，超越同樣在今年掀起AI熱潮的聊天機器人「ChatGPT」花費的2個月最新紀錄，也超越了TikTok同樣強盛的9個月紀錄。至於相對成熟的Instagram、Facebook則分別花了2年半與4年半時間達到破億用戶，主要競爭對手Twitter更是花費了5年才加入破億用戶行列。
不過科技媒體《The Verge》和《商業內幕》指出，Threads吸引大批用戶加入的成功關鍵必須歸功於與同為Meta旗下的Instagram服務，靠著目前擁有約20億活躍用戶的IG帳號綁定連動，Threads在仍相對陽春、僅提供基本功能的狀態就受到大量用戶歡迎。
相較之下，以「技術創新」吸引全球用戶使用的ChatGPT則並未享有類似紅利，另外一項因素則是其主要競爭對手推特（Twitter）內部的變動。推特自易主至新老闆馬斯克後屢屢傳出恢復被停權的右翼人士帳戶、解雇大批員工以及致力推動收費訂閱機制等爭議，馬斯克更明裡暗裡暗示「被抄襲」，威脅要起訴Meta竊取商業機密和智慧財產權。
消息指出，原先Threads其實並未計畫這麼早推出，但被認為擁有約2億每日活躍用戶的推特恰好因為「限流政策」爆發出走潮，因此Meta才為了能夠更順利擠下最大競爭者的市佔而上線服務。
另外，Threads在歐盟地區亦尚未正式上架，儘管Meta對於未在歐盟上市的原因還沒有做出具體解釋，但分析普遍認為這跟歐盟近年積極推動的數位市場法（Digital Markets Act）及 GDPR 等關於個人資料保護的相關規定有關，此前Meta才因違反相關規定嚴重侵權被歐盟裁處近新台幣400億元的天價罰款。