中職／前富邦球員陳凱倫涉性侵仍未定案？球界人士：他會上訴
前富邦悍將球員陳凱倫，10日傳出2021年球季，曾涉嫌意圖性侵隊友妻子，經過判決結果出爐，他被判處1年8個月，需付賠償金50萬元以慰撫恤，這也影響到他可能在目前的工作職務上工作不保，不過新北市尖山國中棒球隊，目前先暫停聘雇處理，但整體案件仍可上訴，球界人士表示，陳凱倫教學認真，也希望他可以上訴，等待司法調查。
運動中心/綜合報導
陳凱倫過去是富邦悍將球員，簽約金180萬，2011年效力於興農牛，之後因球隊轉賣，到過義大、富邦，而陳凱倫之前教練也曾表示，他在球場上表現算很認真，也很少特別有一些問題出現。
不過這起事件的確影響到陳凱倫的教學工作，尖山國中棒球隊表示：「因陳凱倫教練近日風波事件，媒體過度報導而造成社會觀感不佳，球隊與校方目前討論過後先以暫停聘僱處理，基於信任角度，待以最終定讞結案後再做決定是否續聘球隊教練一職，請各位關心尖山棒球隊的球迷朋友與家長們靜待司法調查結果，謝謝各界人士關心。」
球隊家長則認為，教練原則上對待球員很有耐心，而也的確對球隊有不錯評價，但目前法律上還需要更多證據，因此暫時不予評論。
據了解，球界人士也對於陳凱倫說法表示，雖然他的確有坦承有不對的地方，不過目前考慮到相關證據等，他應該會提起上訴，等待最終結果出爐。