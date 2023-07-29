未來少女專訪／幽靈水晶解鎖！簡芝婷、AKB48子瑄甜美風驚喜現身

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踢帕娛樂推出的女團「幽靈水晶」，由簡芝婷、陳品瑄、昀靚、董子瑄、書蘊、蔡菜、子秦、許旖倪、陳萱、伊品等10位美少女們組成，是節目精心安排的隱藏隊伍，象徵「一群禁錮在水晶裡的小精靈」，必須有粉絲的愛與呼喚，才能擁有能量來源解除封印，視每一輪人氣熱度決定解鎖與否，成功達標才能上場表演，緊緊揪住粉絲的心，拚命為他們投票加油。
幽靈水晶私下苦練了一個月，終於在錄影前幾天成功解鎖，以黑馬之姿躍出，團員拚命催票成功，大呼過程驚險。首度揭開神祕面紗後，讓觀眾為之驚豔，她們各個臥虎藏龍，陳品瑄參加過大陸選秀《青春有你2》，書蘊則有赴韓國Girls Planet 999選秀的經驗，表演實力經過重重考驗，才能站上《未來少女》舞台，在舞蹈老師玉琦、音樂製作人彭柏邑精心打造下，以甜美清新學院風亮相，帶給其他團不小壓力。
陳品瑄《青春有你2》留遺憾 重拾夢想再登舞台
幽靈水晶接受《NOWnews今日新聞》專訪，今年23歲、參加過《青春有你2》的陳品瑄，笑稱年紀最長，是團內的大姊擔當，擅長饒舌、街舞的她，透露在大陸當訓練生時，為了培養團體精神，必須共同住宿、沒收手機，一拿到手機就會打電話回家哭，經過3年時間淬鍊，她變得更加成熟、自信，希望重新站上舞台，能讓粉絲們看到自己的成長，不要辜負大家的期望。
同樣個性強韌的書蘊，在韓國比賽時經常凌晨化妝、熬夜錄影，每次錄製都是2天起跳，她沒有被追夢的艱辛打敗，反而誇讚韓國食物美味，讓自己沒有很想家，甚至對夢想充滿鬥志。年紀僅15歲的子秦也參加過《亞洲達人秀》，她笑說對表演舞蹈一點都不害怕，只是英文無法溝通，會有點害羞緊張。簡芝婷則感恩《了不起舞社》讓不同國家、不同舞種的人齊聚一堂，就像與幽靈水晶成員組團，也是人生的一種緣分。
旖倪參加舞蹈營脫穎而出 感謝IG讓人夢想成真
舞蹈起步較晚的許旖倪、陳萱，則是團裡的黑馬。旖倪以前學習芭蕾、現代舞傳統舞蹈，大學接觸K POP舞蹈後，開始翻跳韓團舞稻，沒想到滑手機意外得知《未來少女》舞蹈營消息，看到學費僅8000元便決定大膽報名，在各路高手競爭下，她在成果發表會上挑了崔叡娜YENA的可愛歌曲〈SMILEY〉，靠著豐富多變的表情管理，努力跟評審放電，憑藉獨特魅力雀屏中選，成為幽靈水晶一員，開心直呼「因為滑IG，我才會站在這裡，感謝IG」。
經營自媒體的20歲網紅蔡菜，個性活潑大方，有她在的地方就有歡笑聲，蔡菜自稱是團內的搞笑擔當，身兼風紀股長，因為13歲的昀靚在團裡年紀最小卻是最吵的，偶爾要像個姊姊般叮嚀她「安靜」，笑說要跟昀靚的媽媽收些保姆費，逗得其他美眉們哈哈大笑。15歲的子秦和姐姐們相處沒壓力，還會偷拍大家的醜照，再傳到群組裡，讓姊姊心急阻止「絕對不能上傳到IG」。
初次上台拚勁十足 「我們都是一條心」
身高170公分的台、澳混血兒陳瑄則是凱渥模特兒，她坦言當初徵選時，因為不擅長舞蹈沒有太多自信，心情絲毫不緊張，抱著享受自我的隨興跳舞，這份輕鬆自在反而獲得詹仁雄青睞，獲邀成為幽靈水晶一員。歌聲取勝的AKB48 TP伊品，則是組成幽靈水晶的最後一塊拼圖，完美了整個團，雖然只學了一個禮拜就上場，表演卻不輸經驗豐富的姐姐們。
以神祕隱藏團突圍，團員內心緊張又期待，簡芝婷表示，還沒上場前就先來觀摩學習，發現其他6團實力非常好，看完更有不能輸的衝勁，「上台後還是有點不太真實的感覺，很喜歡在舞台上，我們都是一條心，感謝大家解鎖成功，希望粉絲們繼續支持我們」。
組團一個月沒摩擦 朝「台版New Jeans」邁進
組團一個多月，幽靈水晶成員相處融洽，幾乎沒有磨擦，陳萱透露，因為成員擁有共同目標，「當大家都在同一條船上，就會很有向心力，大家都很善良可愛，沒有競爭感覺，都希望對方更好」，表演時彼此都會互相鼓勵，幫成員注意舞蹈細節，是一群可愛又溫暖的女孩們。
心目中的理想女團條件是什麼？受訓最久的陳品瑄侃侃而談，「我覺得心目中的女團最重要的條件是良性競爭，為對方著想，好好照顧每一個人，重點是調適好自己的心態、心情，實力是大家一起努力就能練出來，但女團面臨不同狀況都要保持好的心態」，她許願幽靈水晶能像韓團New Jeans一樣清新、又有饒舌嘻哈的感覺，是兼具外型的實力派，期盼這次亮相獲得粉絲支持，未來能一次次成功解鎖，在台上表現多元風貌。
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