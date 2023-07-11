中職選秀／王威晨可望與老弟王威倫同隊？盤點3大名將之後
▲王威倫跟中信兄弟隊長，也是他的老哥王威晨合照。（兄弟提供）
實習記者陳逸/綜合報導
2023-07-11 08:00:00
棒球作為台灣的國球，已經有百餘年的歷史了，其中誕生出許多棒球好手，而隨著時間的流逝，時代的交替，這些名將也將棒球一代一代的傳給自己的子孫，而這樣子的「名將之子」，今年就有3位投入了7月12日，於台中頂粵吉品餐廳舉行的中華職棒大聯盟CPBL（Chinese Professional Baseball League）季中新人選秀會，他們分別是王威倫、李以諾、洪宸毅，這三位球員雖然成長的軌跡不盡相同，但在父親的薰陶下最終都走上了職棒這條路，而他們的父親究竟是何許人也？作為「名將」之後，他們的實力又是如何呢？
前兄弟象好手王光輝為棒壇傳奇人物，在台灣廣為人知，其外號「萬人迷」更是家喻戶曉，而他的兩個兒子也都是棒球選手，大兒子是目前中信兄弟的內野手王威晨，小兒子便是在今年投入選秀的王威倫。2002年10月12日出生的王威倫，身高185公分，體重72公斤，目前就讀的是國立體育大學，在球場上主要司職外野手，雖說爸爸跟哥哥都是棒球選手，但王威倫一直要到國小五年級才開始在東園國小打球，在兩位職業球員的教導下，王威倫快速的成長，2015年時曾拿下富邦少棒邀請賽最佳球員的獎項，並多次入選市級代表隊，若最終被中信兄弟選中，將創造父子三人同隊的罕見紀錄。 ▲王光輝個性豪爽，是兄弟象人氣球星。（圖／中職提供） 三人中年紀最小的李以諾，他的父母同樣大有來頭，父親李錦華曾經是統一獅球員，還曾遠赴墨西哥北所諾拉聯盟Nogales隊打球，回國後參加台灣大聯盟選秀，被宏碁金剛隊以第一指名選進球隊，母親則是奧運女壘國手。李以諾目前身高185公分，體重95公斤，棒球實力相較於父親也是不遑多讓，曾多次榮獲國際級錦標賽打擊前三名及全壘打獎的殊榮，高中時更是拿下木棒聯賽全壘打獎、第十屆黑豹旗最佳十人（一壘手），以及新北富邦國際城市U18棒球邀請賽最佳9人（一壘手），完美繼承了父親作為一壘手的防守實力以及強棒本色。 ▲國立體大王威倫，身高跟球技都不輸給老哥王威晨。（圖／大專體總提供） 目前就讀開南大學的投手洪宸毅，他的父親則是中信鯨的明星球員洪啟峰，雖說中信鯨已經不存在，但洪啟峰仍然保持球隊連續打點及連續安打的紀錄。身高182公分，體重105公斤，來自開南大學的洪宸毅，與身為強打者的父親不同，雖曾經是二刀流選手，在打擊上曾獲106學年度國中棒球聯賽全壘打獎，但目前以投手為主，擅長滑球、曲球、指叉球，最快時速達到147公里，曾經入選過U15世界盃中華代表隊及U18世界盃培訓隊，後在全國成棒甲組春季聯賽中獲得投手獎第二名。 ▲李以諾承襲老爸李錦華好身手，投入中職選秀（圖／學生棒聯提供）
三位名將之子雖在學生棒球生涯都繳出了不俗的表現，但相比於前幾年投入選秀的球員，實力仍稍嫌不足，但在父親優秀的基因下，前途仍舊不可限量，希望未來能繼承父親的衣缽，在棒壇上取得一席之地，並將自身的經歷傳承下去，成為下一代名將之子中「名將」的角色。