美國東北部暴雨成災！1300萬人面臨威脅 紐約州、佛蒙特州告急
美國東北部分地區近日降下暴雨，新英格蘭一帶洪水氾濫，紐約哈德遜河谷和佛蒙特州南部災情嚴重，多處道路被沖毀，截至發稿時間為止，已知至少1人因此死亡。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，致命風暴持續襲擊美國東北部，預計到當地時間週二早上，新英格蘭地區都有可能因為降雨過多爆發山洪，其中佛蒙特州面臨的風險最高。當地官員警告，佛蒙特州部分地區要做好準備，以應對自2011年以來首見的「災難性洪水」。
紐約州州長已宣布2個郡縣進入緊急狀態，暴雨及洪水過去2天也襲擊了紐約州，街上到處可見泡水車輛，滾滾泥流並湧進民宅，1名30多歲女子在與家人逃難的過程中，突然遭大水沖走，不幸遇難。
紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）警告，危機尚未結束，已徵召超過1000名緊急救難人員前來協助，與此同時，飛往紐約機場的1000多個航班也被迫取消。
美國東北部的惡劣天候，導致1300萬美國人處於洪水警告下，近1萬2千個家庭斷電，新罕布夏州、緬因州也都有山洪爆發的風險。
報導指出，造成洪水的因素有很多，但氣候變遷引起的暖化，使得極端降雨的可能性更大。