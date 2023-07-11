NBA／拓荒者準備「長期抗戰」　美媒：Lillard交易案底價是3首輪

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Charania表示拓荒者隊目前保留一切選擇的可能性。並不著急，「他們想慢慢看看最佳的報價是什麼。根據我去了解聯盟中各隊的想法，目前的交易框架是：最終拓荒者可以得到3-4個首輪選秀權——至少3個。」
熱火目前只有2個可交易的首輪籤，他們有機會用Tyler Herro再換來一個，然後再給出一些有價值的資產，或許能滿足交易底線。不過Charania也點出，交易能否被推動，主要還是看拓荒者是否認為這樣的報價是足以讓他們送走Lillard的。
「我對接下來一周的進展非常期待，這個星期將會非常關鍵。現在每個人都在賭城、每支球隊都在賭城，他們會開會交流，所以我會非常關注這一周將發生什麼。」
至於拓荒者方面的態度，Cronin已經表明，「如果這筆交易談判需要幾個月的時間，那就談上幾個月吧。我們會保持耐心，並做出對於我們球隊而言最好的決定，也將評估各種不同的選擇。」
Cronin說自己理解Lillard對於球隊未來的想法，以及理解球隊目前可能不具備直接爭冠的機會，很尊重他個人的決定。但也坦言確實很難找到合適的交易，「我們試圖在市場上尋找更多的能『贏在當下』的球員，但就是找不到。」
至於談到交易包裹的問題，Cronin並沒有對此設限，「在任何交易中，目標都是取得最好的回報，或許可以換回一名年輕球員和多個選秀權、也可能只是選秀權而已。我們沒有對此設定太多，球隊會保持耐心。」