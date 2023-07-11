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NBA／拓荒者準備「長期抗戰」　美媒：Lillard交易案底價是3首輪

▲ Damian Lillard選擇向拓荒者申請交易，他很可能無法完成自己的忠誠諾言。（圖／美聯社／達志影像）
▲ Damian Lillard選擇向拓荒者申請交易，他很可能無法完成自己的忠誠諾言。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Damian Lillard的轉隊事件，或許不會太快落幕。根據《The Athletic》記者Shams Charania在節目上透露的訊息，波特蘭拓荒者對於他的下家態度開放，將會索要能得到的最好報價，為此總經理Joe Cronin直言「不在乎花幾個月的時間來進行談判」。

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雖然Lillard已經點名想去熱火，但他剩餘的合約還很長，又沒有交易否決權，雖然能表達自己的意見，但並不能完全主宰自己的未來，拓荒者球團希望能從拍賣自己隊史最佳球星的交易案中得到理想的回報。

Charania表示拓荒者隊目前保留一切選擇的可能性。並不著急，「他們想慢慢看看最佳的報價是什麼。根據我去了解聯盟中各隊的想法，目前的交易框架是：最終拓荒者可以得到3-4個首輪選秀權——至少3個。」

熱火目前只有2個可交易的首輪籤，他們有機會用Tyler Herro再換來一個，然後再給出一些有價值的資產，或許能滿足交易底線。不過Charania也點出，交易能否被推動，主要還是看拓荒者是否認為這樣的報價是足以讓他們送走Lillard的。

「我對接下來一周的進展非常期待，這個星期將會非常關鍵。現在每個人都在賭城、每支球隊都在賭城，他們會開會交流，所以我會非常關注這一周將發生什麼。」

至於拓荒者方面的態度，Cronin已經表明，「如果這筆交易談判需要幾個月的時間，那就談上幾個月吧。我們會保持耐心，並做出對於我們球隊而言最好的決定，也將評估各種不同的選擇。」

Cronin說自己理解Lillard對於球隊未來的想法，以及理解球隊目前可能不具備直接爭冠的機會，很尊重他個人的決定。但也坦言確實很難找到合適的交易，「我們試圖在市場上尋找更多的能『贏在當下』的球員，但就是找不到。」

至於談到交易包裹的問題，Cronin並沒有對此設限，「在任何交易中，目標都是取得最好的回報，或許可以換回一名年輕球員和多個選秀權、也可能只是選秀權而已。我們沒有對此設定太多，球隊會保持耐心。」

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