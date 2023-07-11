鬼門下個月開！台南城隍廟大駕提前警示 農曆7月「小心2件事」
每到暑假這時候，除了天氣酷熱以外，最令人關切的就是「鬼門開」，今年2023鬼門開的日子為8月16日，屆時許多禁忌在當月都要特別注意。而全台首邑縣城隍廟日前完成癸卯年共計4壇公事及巡爐下賜福，其中，城隍大駕罕見在巡爐下當晚特別提前示警眾人，「今年農曆7月要留意火和電」。
記者張嘉哲/綜合報導
廟方表示，城隍大駕下次再降駕預計農曆8月，期間是否會再降駕都是未知數，而2周前台南首邑縣城隍廟大駕問事時，有特別交代今年的農曆7月大家要特別小心「火與電」2事項，而提前這麼早指示農曆7月期間的注意事項「確實不常見」。
而每年農曆7月鬼門關後，縣城隍廟都會舉辦城隍夜巡，緝拿未歸鬼魅，廟方提到，夜巡事前準備則會在上半年城隍爺聖誕前1個月的連續4週，透過觀大駕指示安排，包括夜巡日期、路關等都會逐一確認，今年夜巡將於9月16日（農曆8月2日）登場。
而據《Ettoday》報導，台南文史工作者謝奇峰表示，今年天氣異常炎熱，天乾物燥要注意火災，電線著火等問題，而且天氣炎熱高溫，民眾也要注意身體健康，小心中暑等情事，或要出遠門，可來廟裡拜拜，向縣城隍爺求取平安符，來保平安，所以這是城隍爺對所有信眾善意提醒。