瑞典可望入北約　美議員：除蒲亭也能嚇阻習近平

我是廣告 請繼續往下閱讀
北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）在維爾紐斯會談後，指土國已經同意盡快把瑞典加入北約的申請案提交給土耳其國會。
拜登（Joe Biden）透過白宮發表聲明歡迎這項宣布，指他已準備好與艾爾段及土耳其合作，強化歐洲-大西洋區域防禦及嚇阻，也期待歡迎克里斯特森及瑞典成為北約第32個成員國。
美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）也發布聲明，對土耳其同意盡快推進瑞典申請案的消息表達歡迎，並呼籲匈牙利近期也能跟進。
里契指出：「在全球各地獨裁者持續挑戰界線之際，不論是實際意義或隱喻意義，北約比以往來得更加重要。」他說，早就該讓瑞典加入北約，美國與其他北約成員國一年前就採取相關作為。
里契說，一個更強壯、規模更大的北約不只會嚇阻蒲亭（Vladimir Putin），而習近平希望終究能奪下台灣的想法，正密切關注北約聯盟如何回應俄國入侵烏克蘭。
他強調，北約不能也不會在領土上做出任何讓步，且會與尋求自身自由與主權道路的盟友堅定站在一起。（編輯：張芷瑄）1120711