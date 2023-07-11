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夏季旅展暑假行程清倉！親子遊日韓「萬元有找」　香港機票買1送1

▲7月14日世貿一館開跑2023台北國際夏季旅展，釋出暑假檔期優惠讓民眾搶便宜，親子遊日韓「萬元有找」、香港機票「買一送ㄧ」；中秋/雙十連假秋冬賞楓、玩雪行程也開賣。（圖／雄獅旅遊提供）
▲7月14日世貿一館開跑2023台北國際夏季旅展，釋出暑假檔期優惠讓民眾搶便宜，親子遊日韓「萬元有找」、香港機票「買一送ㄧ」；中秋/雙十連假秋冬賞楓、玩雪行程也開賣。（圖／雄獅旅遊提供）

記者蕭涵云/綜合報導

搶攻旅遊復甦熱潮商機，7月14日本週五世貿一館開跑「2023 台北國際夏季旅展」，各業者釋出暑假檔期優惠讓民眾搶便宜，親子遊日韓「萬元有找」、香港機票買一送ㄧ，都是亮點。並鎖定今年下半年中秋/雙十連假出遊需求，秋冬賞楓、玩雪行程早鳥優惠也開賣。

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世貿一館7月14日至7月17日展出「2023 台北國際夏季旅展」，計有全台 29 個縣市政府公單位（包含交通部觀光局、國家風景區管理處等）、近 200 家廠商、近 550 個攤位共襄盛舉。除了熱夯的海外旅遊，也推出國旅五星住宿折扣、餐券下殺 2.7 折起優惠。

▲「2023 台北國際夏季旅展」本週五於世貿一館開跑。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「2023 台北國際夏季旅展」本週五於世貿一館開跑。（圖／記者蕭涵云攝）
主辦單位更祭出好康活動刺激買氣，當日消費滿額可兌換刮刮卡， 有機會刮中中華航空「區域航線商務艙」來回機票、台灣虎「北中南任選出發、不限航點」來回機票等免費出國玩，或能抽獎溫泉飯店住宿券及餐券；每日前 150 名於大廳排隊者可獲得紅包，藏有最大獎「福容飯店餐券」；加入會員可參加旅遊基金抽獎，四天總價值高達 10 萬元。

▲「2023 台北國際夏季旅展」釋出暑假檔期優惠，民眾可把握機會搶便宜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「2023 台北國際夏季旅展」釋出暑假檔期優惠，民眾可把握機會搶便宜。（圖／記者蕭涵云攝）
旅天下聯合國際旅行社推出國人最愛的海外日韓旅行「萬元有找」，親子遊「首爾愛寶樂園 6 日」每人 9999 元起，「濟州島小王子 4 日」保證入住一晚 5 星君悅酒店，每人 12900 元起；喜愛自由行的旅客可鎖定「每日限量搶購」活動，包含東京、 名古屋、沖繩、首爾、曼谷等熱門旅遊城市，指定日期出發最低每人 9999 元起，旅展現場下訂還加碼送 Wi-Fi 上網優惠券。

▲旅行社擔心疫情持續擴大，今（ 5 ）日宣布取消 3 月 31 日前的中港澳團體行程，旅客扣除必要簽證等規費外，其餘費用全額退還。（圖／香港旅遊局）
▲靠香港機票買一送一，划算賞維多利亞港夜景。（圖／香港旅遊局）
易飛網也聚焦小資族提供省荷包好康，祭推出限時限量日本團旅、香港機票「買一送一」優惠，挑戰市場最低價「九州放暑假4日」平均每人只要9950元起，「香港機加酒3日自由行」平均每人4999元起，搭乘國泰航空「台北-香港」來回機票每人平均2445元起（皆為未稅價）；「北海道暑假促銷5日」第二人半價，「北陸超值立山名古屋5日」四人同行一人免費等划算行程。

▲下半年旅遊熱潮將從賞楓開始，北海道道東地區能搭乘空中纜車，俯瞰岩壁上繽紛的紅葉景緻。（圖／易飛網提供）
▲下半年旅遊熱潮將從賞楓開始，北海道道東地區能搭乘空中纜車，俯瞰岩壁上繽紛的紅葉景緻。（圖／易飛網提供）
民眾提早規劃秋冬賞楓行程也有早鳥優惠，日本賞楓最早9月底即可在北海道道東地區見紅楓；韓國釜山及首爾的秋楓，則分別約自10月初、10月中起染紅；而歐洲紅楓的最佳觀賞期約落在10月中至11月初。

易飛網CP值最高的「韓國首爾紅葉大賞4+1日」，兩人同行折後每人均價9900元起；日本「北海道賞楓秋遊道東5日」入住溫泉飯店三晚，每人34900元起；歐洲「德捷秋漫步童話世界10日」每人78900元起，第二人折1萬元。

▲世界三大夜景之一「日本函館夜景」，搭配雪景十分浪漫。（圖／雄獅旅遊提供）
▲世界三大夜景之一「日本函館夜景」，搭配雪景十分浪漫。（圖／雄獅旅遊提供）
旅天下獨家包機直飛「花卷賞楓名所雙溫泉 4 日」，每人最低價 30888 元起，業者透露，「目前暑期商品已銷售9成，仍有部分產品將推出驚爆清倉價，於STE旅展上販售」，函館與花卷也已開放冬季航班預訂；冬季「北海道三大螃蟹溫泉 5 日」每人最低價 35888 元起。

▲東北溫泉勝地岩手縣「花卷溫泉」，玫瑰浴常態於千秋閣開放，因拍攝需求特別設置於花卷飯店露天浴池，特殊拍攝經過飯店同意。（圖／記者蕭涵云攝）
▲東北溫泉勝地岩手縣「花卷溫泉」，玫瑰浴常態於千秋閣開放，因拍攝需求特別設置於花卷飯店露天浴池，特殊拍攝經過飯店同意。（圖／記者蕭涵云攝）
另有旅遊家旅行社秋楓冬雪早鳥預購，第 2 人最高折 2 萬；東南旅行社推出日本賞楓、體驗加賀屋，旅展價 58900 元起；富康旅行社搭配 9/1 星宇航空首航熊本，九州行程特惠價 29900 元加贈螃蟹吃到飽等划算優惠。

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