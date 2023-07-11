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台積電領軍！台股早盤漲逾180點　AI與網通概念股超旺

▲美股昨（10）日四大指數全收漲，美科技股領頭，台北股市今（11）日也跟著開高，早盤一度漲180點，來到16834點，漲幅1%以上。（圖／NOWnews資料照片）
▲美股昨（10）日四大指數全收漲，美科技股領頭，台北股市今（11）日也跟著開高，早盤一度漲180點，來到16834點，漲幅1%以上。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美股昨（10）日四大指數全收漲，美科技股領頭，台北股市今（11）日也跟著開高，早盤一度漲180點，來到16834點，漲幅1%以上。權值王台積電早盤漲9元，來到574元，漲幅逾1%。其他重要電子股也齊點火，聯發科、南亞科、華碩、宏碁、群創、友達、國巨、日月光、台達電漲1到2%。而今日盤面焦點為AI與網通概念股念。其中英業達、廣達與緯創漲幅2到6%之間。

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美股道瓊指數10日上漲209.52點，或0.62%，收33944.4點；那斯達克指數上漲24.76點，或0.18%，收13685.48點；標普500指數上漲10.58點，或0.24%，收4409.53點；費城半導體指數上漲73.9點，或2.06%，收3651.6點。

受到美股與美國科技股帶動激勵，台北股市今日早盤強勢走高，一度漲180點，來到16834點，漲幅1%以上。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲9元，來到574元，漲幅逾1%。同樣為晶圓代工的聯電漲0.5%，世界先進與力積電漲約1%左右。其他重要電子股，如聯發科、南亞科、華碩、宏碁、群創、友達、國巨、日月光、台達電漲1到2%。

今日AI概念股依舊是焦點，英業達、技嘉漲逾2%，緯創大漲8%多、緯穎漲5%、廣達漲4%。另外，網通族群紅通通，華星光漲7%，東訊漲逾6%，萬泰科、智邦、星通、台揚、富裔漲1到2%。觀光股也表現亮眼，易飛網飆漲停，遠雄來、鳳凰漲2%多，晶華、雄獅、王品漲1%多，華航漲3%，長榮航也漲逾1%。

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