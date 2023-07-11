助新住民微型創業！廣設技能課程班 逾百名學員結訓後圓夢
台中市政府勞工局與社團法人台灣新移民協會合作，辦理新住民創業培力班及創業交流活動，培力新住民具備餐飲、美容等微型創業技能，今年度培力課程及創業交流活動自6月起至今（11）日已陸續展開多場次活動，歡迎想創業的新住民朋友踴躍報名未來的梯次。
國際中心賴正琳／綜合報導
台中市政府勞工局長張大春表示，勞工局為協助新住民圓夢創業，每年舉辦異國餐飲及美容美甲微型創業培力課程共2梯次，每梯次30小時、招收15人，內容包含創業經營規劃、產品定價策略、餐飲採購與成本控制、媒體行銷技巧及實務應用、行政管理、食品安全衛生、職場平權及勞動法令相關法規等，以提升新住民創業知能，建構完整創業能力；去年參與微型創業培力班課程及創業交流活動的學員，有來自越南、印尼、柬埔寨和中國的新住民共逾百人，已有多位陸續創業開店、實現夢想。
自越南來台20餘年的新住民陳小姐，去年參加美容美甲微型創業培力班，參與培力課程及接受專家一對一的創業輔導，現已開設「瀅蓁美容工作室」，服務內容包括美容、紋繡、美睫等相關服務；在新住民對創業的熱情和努力之下，勞工局提供創業豐富的培訓課程和專業服務協助，讓新住民在創業道路上不再徬徨、勇敢追求夢想。
台中市政府勞工局指出，除了培力課程，勞工局並同時辦理3場次創業交流活動，提供創業經驗分享及解析市場概況，也邀請專家提供新住民一對一創業諮詢及輔導，根據需求提供轉介資源，如創業時如何申請營業登記、創業貸款，創業管理及汲取創業過來人的經驗，提升創業成功的機率。歡迎有意參訓或有創業輔導需求的新住民，可電洽社團法人台灣新移民協會專線04-22290868林先生，或於活動報名網址查詢。