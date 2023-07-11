「甜蜜天后」王心凌回來了！9月攻蛋開唱 歌迷準備搶票
出道20周年，收獲滿滿的「甜蜜天后」王心凌，去年在 《乘風破浪3》大放光彩，一首〈愛你〉掀起許多人的回憶殺，喚起許多六、七年級生的青春回憶。而在歌迷的千呼萬喚，她也在近來宣布「2023輝葉按你 王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」起跑，首站於9月23日、24日在台北小巨蛋登場。
記者吳雨婕/綜合報導
「2023輝葉按你 王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」首站將於9月23、24日在台北小巨蛋舉辦。王心凌將以最高規格的20周年全新製作，帶領大家進入心凌的全糖宇宙，無數好歌精選濃縮在一場聲光極致的精彩大秀。一直堅持唱歌這條路，保持高度的熱情，20年來始終如一卻又不斷進化的王心凌表示：「表演工作同時也是我的興趣，所以總能保持熱忱的初衷，做自己喜歡的事情，是我非常幸運的地方。」
在前導影片中，王心凌是從地球甜到宇宙再甜回我們心裡的那道甜蜜放射線，用最甜的超能力，拯救缺糖的心靈，一起甜嗨這個世界。出道20載，一直在人生航線上乘著風、破著浪，王心凌在經歷一番拚搏，乘著船隻征服各個舞台與觀眾，滿載著大家的甜蜜回憶與期望。
「2023輝葉按你 王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」首站將於9月23日、24日在台北小巨蛋舉行，門票票價有4200、3880、3680、3480、2680、2280、1880、800元，開賣時間為7月13日中午12點至1點59分在輝葉專區開賣；7月14日中午12點寬宏售票系統全面啟售。