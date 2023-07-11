浮腳筋不只影響外觀！靜脈曲張不可逆，盡早治療防靜脈栓塞！

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查詢資料後，琪琪發現自己很有可能是得了靜脈曲張，因此她很快地向住家附近醫院的心臟血管外科掛號，尋求醫師的協助。經就診後，琪琪的症狀可能是靜脈曲張第二期到第三期之間，雖然症狀還算輕微，但醫師建議她盡早治療，才能回歸正常的生活。
靜脈曲張（Varicose Veins）又稱靜脈瘤，俗稱「浮腳筋」，主要是因為靜脈中的瓣膜功能受損或血管壁病變，導致血液倒流、內壓增高，使血管擴張扭曲。靜脈曲張不只發生在下肢，肛門、精索、骨盆，甚至是食道都有可能，但因為人是雙腿站立的動物，受到地心引力的影響，導致大部分的靜脈曲張都形成於腿部。靜脈曲張是一種不可逆的疾病，病況加重時會造成皮膚潰瘍、出血，甚至是淺層或深層靜脈栓塞等可能危及性命的併發症。
馬偕醫院心臟血管外科孫珅醫師表示，靜脈曲張可能發生的原因很多，過胖、遺傳、懷孕、穿著高跟鞋、長時間站立或蹲坐等都是高風險族群，我們常常認為年紀大了才會有靜脈曲張，但其實有很多老師、廚師、櫃姐、空姐等職業都深受其擾，其中不乏年輕民眾。以往的靜脈曲張治療大多只能仰賴開刀摘除血管，病人在接受手術後通常會感到劇烈疼痛，而且傷口大、恢復期長。
好消息是，傳統的治療方式近年已逐漸被新興的微創技術所取代，新型的手術已經可以達到不需住院、免全身麻醉、近乎無痛等成效。其中，「靜脈內雷射消融術（Endovenous Laser Treatment, EVLT）」是最被廣泛應用的微創治療之一，導入極細的雷射光纖，以精準的雷射能量，利用熱能治療靜脈曲張。通常手術都會搭配麻醉液，多數病人在術後是不會感到任何疼痛的，而且可以馬上下床自由活動，隔天即可恢復正常生活作息。
在現代醫學的進步下，靜脈曲張患者現在有更多治療選擇，其中包括馬偕醫院最新引進的「靜脈機械化學閉合術（Mechanochemical Ablation, MOCA）」。這項先進的治療方法結合了機械與化學的力量，藉由360度旋轉的導線精準地破壞血管壁，刺激血管痙攣，同時融合醫師指定的硬化劑藥物均勻注射，進而促使血管快速萎縮，徹底根治靜脈曲張的問題。MOCA不同於傳統手術或雷射治療，它不需要使用熱能，無需施打麻醉液，手術過程幾乎無痛感，並且大大地降低了損傷組織和神經的風險，讓病人不必擔心術後異物感或劇烈疼痛的情況。靜脈機械化學閉合術的引進，為靜脈曲張患者帶來了更加安全、舒適、快速的治療體驗，重拾健康雙腿的自信。
孫珅醫師呼籲，一旦出現靜脈曲張的情況，患者應立即尋求治療並同時改善生活習慣。延後治療可能導致病情加重，且復原情況可能會變得更差。然而，需要特別注意的是，每位患者的靜脈曲張情況各有不同，因此建議與專業的心臟血管外科醫師進行詳細的診斷和討論，以確定最適合自己的治療方案。透過早期治療和有效管理，患者可以擺脫靜脈曲張的困擾，建立對生活的信心。
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