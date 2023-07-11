聽損導致失智風險倍增！　聽篩、社交雙管齊下預防

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重度聽損者 罹患失智風險暴增5倍！Frank Lin與約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）研究團隊，曾深入追蹤639名36至90歲的民眾超過10年。研究發現，未矯正的聽力損失會加速大腦萎縮與其他大腦的病理性變化（例如大腦白質病變）。醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）2020年發表研究顯示，失智症的12大風險因子中，名列第一的就是聽力受損。Frank Lin建議，藉由矯正聽力損失減少處理聲音的負擔、提供更多的大腦刺激並提高社交參與度，可降低失智風險。
預防失智超前部署 50歲起定期聽篩噪音是聽力的最大殺手，劉殿楨表示，45歲到65歲的中年聽損是失智症的重要因子。建議從50歲開始每年做一次聽力檢查，輕度聽損可練習溝通技巧；若是超過40分貝的中度聽損時，建議採用助聽器輔助介入；當重度或極重度聽損，恐須人工電子耳的協助。對於不習慣佩戴助聽器的民眾，可先從每天2、3個小時開始練習適應。此外，做好日常聽力保養是預防失智的第一道關卡，遠離噪音、控制三高並均衡飲食就是守護健康的重點。
- 第一招：遠離噪音，例如卡拉OK與吵雜環境。
- 第二招：控制三高，包括高血糖、高血脂、高血壓。
- 第三招：充足營養，推薦抗氧化飲食、地中海飲食、補充維他命等。
延緩失智 聽力與社群互動不可或缺失智症是一種疾病而非正常老化，有些甚至是可以預防的。台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良提醒，聽力不僅影響溝通，甚至與腦神經有關連，「中年聽力受損」對於「老年失智」的影響甚鉅，而不是老了才有影響。曾有個案「怕老婆嘮叨」不想裝助聽器，然而腦部缺乏聲音刺激、與人互動，功能竟快速退化。因此建議民眾4、50歲就要注意聽力。另一位個案原本出現失智症認知退化功能，沒想到為了帶孫子，每天都出門與人互動，竟然「逆轉」讓症狀消失。
國立陽明交通大學神經科學研究所副教授張立鴻也同步表示，隨著年紀增長，社會互動與社會連結隨之減少，聽力損失通常是社會孤立最主要的因素之一，經常感到孤獨的人，大腦老化速度通常比其他高齡者更快。他從實驗室觀察大腦可塑性研究的結果顯示，高強度的社交有助於延緩大腦的老化，例如認識新的朋友、進入新環境、嘗試新的事物等，都有助於維護身心健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58475
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