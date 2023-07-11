橫跨千年！泰國造像展在中台世界博物館　展出八至二十世紀古文物

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泰國文化與佛教密不可分，日常生活、傳統習俗與文化，處處可見佛教深化影響。除了貫穿時空的山形門外，館方特以民眾習慣的「旅遊」視角，將泰國寺廟壁畫、皮影戲、水燈節等原素，融合於展陳設計之中，引領觀者細細品讀泰國佛系文化的點點滴滴。
為了讓觀眾能更深入了解泰國佛教，館方特別以泰北清邁有名的宗教體驗活動——Monk Chat為情境背景，設計語音導覽服務，讓觀眾不用出國，就可以實際體驗與泰國在地僧人的藝術對話。展區中的「禮佛情境區」，讓觀眾親身體驗泰式生活中，必不可少的禮佛儀式。此外，也特別邀請美感教育老師設計一系列「觀景引導卡」，輔助觀者在展覽中自我引導、自我對話，在認識泰國文化的同時，也能透過反思得到啟發，找到與自身的共鳴。
最後，觀眾可在「佛國，無國界」光影空間，寄出館方精心設計的「三季限定」明信片，邀請更多「佛國人」踏訪中台世界博物館，一同見證佛教歷史，體會佛法的真義。
中台世界博物館表示，「佛．國：館藏泰國造像特展」屬國內罕見難得的泰國藝術大展，展期從今年7月起至明年5月19日，於該館301B、302B特展室展出，詳細訊息可至中台世界博物館網站（www.ctwm.org.tw）或官方IG、FB粉專查詢。