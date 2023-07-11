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橫跨千年！泰國造像展在中台世界博物館　展出八至二十世紀古文物

▲台灣首見泰國造像藝術特展。（圖／中台世界博物館）
▲台灣首見泰國造像藝術特展。（圖／中台世界博物館）

國際中心賴正琳／綜合報導

中台世界博物館在7月推出台灣首見泰國造像藝術特展──「佛・國」，展覽期間至明年的5月19日。向來以「佛教藝術化」為宗旨的中台世界博物館，將在今年夏天，以全新面貌展出八至二十世紀，橫跨千年的泰國造像，展現台灣稀有難得的泰國藝術經典，館方表示歡迎台灣各地民眾前來，順便在台灣中心南投縣埔里鎮遊玩。

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泰國佛教歷史悠久，此次展覽館方將泰國不同時期的「山形門」，化作進入歷史的時光隧道，一同邀請觀眾跟隨門的變化，看見長久以來，泰國這片土地人民的信仰與文化的根基。佛教起源於印度，遍植亞洲各地。其中，伴隨佛教而產生的造像藝術，常在各地出現在地化的轉變。而在泰國，佛像的造型千變萬化，與台灣民眾相對熟悉的漢地式佛像截然不同。除了大量使用金屬材質，以高貴的金色莊嚴佛像之外，每尊造像的姿態豐富，題材多元，散發著生氣勃勃的意象。千年之間，每尊造像都是過去造像者的精心傑作，不但能襯托古人對佛法的種種體會，也能使現代人重新看見泰國人歷來誠摯向佛的心意。

泰國文化與佛教密不可分，日常生活、傳統習俗與文化，處處可見佛教深化影響。除了貫穿時空的山形門外，館方特以民眾習慣的「旅遊」視角，將泰國寺廟壁畫、皮影戲、水燈節等原素，融合於展陳設計之中，引領觀者細細品讀泰國佛系文化的點點滴滴。

為了讓觀眾能更深入了解泰國佛教，館方特別以泰北清邁有名的宗教體驗活動——Monk Chat為情境背景，設計語音導覽服務，讓觀眾不用出國，就可以實際體驗與泰國在地僧人的藝術對話。展區中的「禮佛情境區」，讓觀眾親身體驗泰式生活中，必不可少的禮佛儀式。此外，也特別邀請美感教育老師設計一系列「觀景引導卡」，輔助觀者在展覽中自我引導、自我對話，在認識泰國文化的同時，也能透過反思得到啟發，找到與自身的共鳴。

最後，觀眾可在「佛國，無國界」光影空間，寄出館方精心設計的「三季限定」明信片，邀請更多「佛國人」踏訪中台世界博物館，一同見證佛教歷史，體會佛法的真義。

中台世界博物館表示，「佛．國：館藏泰國造像特展」屬國內罕見難得的泰國藝術大展，展期從今年7月起至明年5月19日，於該館301B、302B特展室展出，詳細訊息可至中台世界博物館網站（www.ctwm.org.tw）或官方IG、FB粉專查詢。


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