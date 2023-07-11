高溫商機發威！超商雙雄6月營收飆高　7月旺季業績可望再攀升

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同時，台灣7-ELEVEN也持續穩健展店，轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、上海7-ELEVEN等均挹注整體營收成長。
展望7月，台灣7-ELEVEN以「全鄉全店、全天服務」為起心動念、持續進駐購物不便區域，甫開幕的桃園復興「羅浮門市」象徵達成全鄉全店全新里程碑，藉由全台近6800間門市與OPEN POINT會員生態圈，線上線下服務串聯368鄉鎮市區，更串聯13個關係企業品牌通路推出全鄉全店主題活動、滿足需求。
接下來進入年度旺季，7-ELEVEN把握夏季體感、暑假出遊商機，持續以創新、精業、整合三大策略，開發差異化商品，包含霜淇淋、思樂冰、國民便當等話題新品，以創新的OMO生活體驗，將持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。
至於全家6月合併營收則達84.3億元，年增12.31％，寫單月最佳表現，主要受惠於持續展店，鮮食、飲品、冰品等差異化品類全面大幅成長，且活用線上線下OMO多渠道滿足顧客多元化需求，掌握端午連假與高溫商機；截至6月30日止，全家便利商店總店舖數達4182家。
全家指出，6月天氣穩定高溫炎熱，夏季指數型的商品進入旺季，霜淇淋品牌Fami!ce本月聯名Xpark水族館，推出沁爽海洋風的蘇打口味並，成功創造話題與翻倍業績。Let’s café與私品茶兩大現調飲品品牌，則主打清涼感十足的氣泡式飲品與柑橘系口味，帶動相關業績年增超過三成。
另外，全家於6月獨家與王品麻辣鍋品牌「青花驕」合作，推出數10款椒香微辣口味的點心小吃，帶動整體熟食區年增超過三成。
全家表示，接下來正式進入便利商店通路傳統旺季，暑假觀光出遊熱潮帶動人潮推動整體需求之餘，全家將以多元化與話題聯名新品、話題行銷、虛實融合的購物管道加以對應，皆可望持續挹注業績動能。