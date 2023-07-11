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少年暑假打工為賺快錢淪詐團車手　遭雄警當場逮捕

▲小港分局桂陽所員警請李男與歹徒約定於昨天上午至小港區桂園路某超商，面交新台幣100萬元，順利將詐團成員逮捕歸案。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲小港分局桂陽所員警請李男與歹徒約定於昨天上午至小港區桂園路某超商，面交新台幣100萬元，順利將詐團成員逮捕歸案。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市1名李姓男子因誤信網路投資廣告，疑遭投資詐騙，因察覺有異，隨即向警方報案，警方受理後，利用詐團成員再次要求李男匯款時，請李男與歹徒約定於昨(10)日上午至小港區桂園路某超商，面交新台幣100萬元，警方於現場埋伏，掌握車手特徵及交通工具，見時機成熟順利將2名詐團成員逮捕歸案。

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▲高市警局小港分局桂陽所長顏靜逸與偵查隊共同組成專案小組，於昨天上午至小港區桂園路某超商於當場逮捕取款之取款車手。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高市警局小港分局桂陽所長顏靜逸與偵查隊共同組成專案小組，於昨天上午至小港區桂園路某超商於當場逮捕取款之取款車手。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高市警局小港分局桂陽所於112年7月9日9時左右獲報，李男因誤信網路投資廣告，疑遭投資詐騙，隨即由所長顏靜逸與偵查隊共同組成專案小組，於昨天上午至小港區桂園路某超商於當場逮捕取款之蘇姓少年（男、96年次），並同步控制在超商外負責監看取款之同伙江姓男子（94年次），現場查扣造假公司之現金存款憑證收據及印章，2名犯嫌坦承皆為詐欺所用之工具。

▲警方於現場依刑法詐欺罪及洗錢防制法現行犯將兩名詐團成員逮捕，全案詢後移送高雄地檢署、高雄少年及家事法院偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲警方於現場依刑法詐欺罪及洗錢防制法現行犯將兩名詐團成員逮捕，全案詢後移送高雄地檢署、高雄少年及家事法院偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
小港分局表示，蘇姓少年及江男向警方供稱，因無業且缺錢花用，趁暑假打工賺錢，透過朋友接觸詐騙集團，與詐團成員分工，各擔任取款及監視取款。這次原照詐團上層指示，至超商面交取款後，再將現金交回，未料取款時遭埋伏警方查獲，警方於現場依刑法詐欺罪及洗錢防制法現行犯將兩人逮捕，全案詢後移送高雄地檢署、高雄少年及家事法院偵辦。

小港警分局提醒，暑假期間正是青少年打工、求職旺季，詐騙集團亦滲透其中，看準學生社會經驗不足，透過各種方式與網路平台刊登「輕鬆賺錢」、「工時彈性」等求職廣告誘騙加入，往往淪為詐團之人頭帳戶或同伙，警方提醒，打工族應徵時應提高警覺，小心防範詐騙集團藉機騙取存摺、提款卡、身分證等個人重要證件，並應詳加查證求職公司，切勿以身試法。

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