少年暑假打工為賺快錢淪詐團車手　遭雄警當場逮捕

高雄市1名李姓男子因誤信網路投資廣告，疑遭投資詐騙，因察覺有異，隨即向警方報案，警方受理後，利用詐團成員再次要求李男匯款時，請李男與歹徒約定於昨(10)日上午至小港區桂園路某超商，面交新台幣100萬元，警方於現場埋伏，掌握車手特徵及交通工具，見時機成熟順利將2名詐團成員逮捕歸案。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局小港分局桂陽所於112年7月9日9時左右獲報，李男因誤信網路投資廣告，疑遭投資詐騙，隨即由所長顏靜逸與偵查隊共同組成專案小組，於昨天上午至小港區桂園路某超商於當場逮捕取款之蘇姓少年（男、96年次），並同步控制在超商外負責監看取款之同伙江姓男子（94年次），現場查扣造假公司之現金存款憑證收據及印章，2名犯嫌坦承皆為詐欺所用之工具。
小港分局表示，蘇姓少年及江男向警方供稱，因無業且缺錢花用，趁暑假打工賺錢，透過朋友接觸詐騙集團，與詐團成員分工，各擔任取款及監視取款。這次原照詐團上層指示，至超商面交取款後，再將現金交回，未料取款時遭埋伏警方查獲，警方於現場依刑法詐欺罪及洗錢防制法現行犯將兩人逮捕，全案詢後移送高雄地檢署、高雄少年及家事法院偵辦。
小港警分局提醒，暑假期間正是青少年打工、求職旺季，詐騙集團亦滲透其中，看準學生社會經驗不足，透過各種方式與網路平台刊登「輕鬆賺錢」、「工時彈性」等求職廣告誘騙加入，往往淪為詐團之人頭帳戶或同伙，警方提醒，打工族應徵時應提高警覺，小心防範詐騙集團藉機騙取存摺、提款卡、身分證等個人重要證件，並應詳加查證求職公司，切勿以身試法。