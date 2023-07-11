iPhone 用戶快更新！避免「遭駭」 蘋果：建議所有使用者安裝
上月底蘋果才釋出最新作業系統iOS 16.5.1版本，很快又提供iOS 16.5.1（a）版本，根據官方的版本說明，這次的版本為「快速安全回應」，用來提供重要安全性修正，Apple 直接建議「所有使用者安裝」。透過新版本，可避免手機遭駭客攻擊。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果官方上月22日才釋出iOS 16.5.1版本，在版本說明上指出此更新項目提供重要的安全性修正，並建議所有使用者安裝，同時，解決了上一代在Lightning 對轉接器充電的問題，並修復2項安全性漏洞。很快的再度推出適用iOS 16.5.1版本的「快速安全回應」套件iOS 16.5.1（a）版本，「快速安全回應」主要是用來迅速修補安全漏洞，能讓用戶單獨取得安全更新，不用等官方推送新版本，相較之下，更新速度會更快。
這次iOS 16.5.1（a）的「快速安全回應」適用於iOS 16.5.1 和 iPadOS 16.5.1，主要是修補WebKit漏洞，代號為CVE-2023-37450，駭客得以掌握讀寫權限，並藉此置入惡意代碼而造成破壞，可透過「快速安全回應」的更新得到解決。因此蘋果才會希望所有用戶都在第一時間更新，避免遭到駭客惡意攻擊。
更新路徑：設定→一般→軟體更新→自動更新→下載並安裝。