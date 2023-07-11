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有爸陪伴孩子更有創意、快樂！「第十九屆亞尼克寫生比賽」超溫馨實體回歸

有爸陪伴孩子更有創意、快樂！「第十九屆亞尼克寫生比賽」超溫馨實體回歸
有爸陪伴孩子更有創意、快樂！「第十九屆亞尼克寫生比賽」超溫馨實體回歸

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】暑假是親子陪伴高峰期，知名蛋糕品牌亞尼克連續19年舉辦的「亞尼克寫生比賽」，因疫情影響改線上舉行，睽違3年，今年再度回歸實體舉辦，「第19屆亞尼克寫生比賽」預計7月30日（日）早上在大安森林公園（主軸廣場）舉行，交件就有機會抽香港雙人來回機票大獎，今年現場再加碼舉行「偶爸偶驕傲父子創意變裝秀」，力邀「偶爸們」一起加入陪伴行列，同時提前為88父親節親子同樂先暖身。活動自即日起至7月23日(日)開放報名，歡迎大手牽小手一起免費參加。

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長期關注親子陪伴議題的亞尼克，舉行寫生活動等親子活動，以分享讓心融化，同時關懷親子關係從「陪伴」出發，從「愛」分享，強調親子互動每一個環節的重要性。有感早年因創業疏於陪伴孩子的亞尼克董事長吳宗恩表示：「舉辦實體寫生比賽已經是亞尼克每年最重要的傳統，前幾年受疫情影響改為線上，今年終於回歸實體，希望在暑假期間為更多家庭走出來，創造親子陪伴同樂時光，也是亞尼克企業最重要的公益與社會回饋活動。」

▲睽違三年，曾創萬人參與「第十九屆亞尼克寫生比賽」溫馨實體回歸

超過八成民眾認同有爸陪伴孩子更有創意，五成民眾觀察老爸較不擅表達！

「2023親子陪伴調查」，針對家庭親職父親角色，進行線上回卷調查，結果顯示60.1%認同疫情期間父親的壓力增加，調查也顯示受訪者觀察身邊家庭父職角色，對孩子愛與關懷表達程度，有52.9%的父親得分僅3分以下，包括會關懷但次數不多有32.4%（3分）、較不擅表達也16.7%（2分），以及少關懷也少開口    3.8%（1分）。但80.9%受訪者認同願意給家庭父職角色者鼓勵，有助讓親職、親子關係更正面循環，更有82.2%認同親子陪伴有父親加入，孩子變得更有創意、更快樂。

親子陪伴有爸真好，別把父親當付清，爸爸陪伴好處多多！

調查也邀請兒少心理專家－馨動物理心理治療所臨床心理師陳語箴分享，並提供父母專業建議，臨床心理師表示：「父親不等於付清！親子陪伴中，爸爸的陪伴好處多多，不僅有助於建立強而有力的親子關係，影響孩子日後的自尊心、人格發展、對他人的看法和情緒調節能力，孩子天生喜歡探索世界，爸爸通常是很好的領航者。研究指出，爸爸傾向接受孩子承擔較高的風險，支持孩子的自主性和探索精神，有助於奠定孩子良好的學習基礎，並在未來有更佳的適應力及學業表現。有效地表達對孩子的關心和支持，接納並尊重孩子的獨特性與自主性，培養孩子的自信心、自發、創造力和自我價值感。」

▲亞尼克寫生比賽共包含幼稚園、國小、國中與高中組，讓孩子進行發揮創意

草地FUN寫生！即日起開放線上報名，現場交件再抽雙人來回機票

亞尼克董事長吳宗恩將甜點化作愛傳遞給個人，希望能將「親子優質陪伴」的重要性傳遞給每一個家庭，自2002年起於暑假期間為親子打造可共同參與的親子寫生比賽活動。現場每組報到者，即可領取免費亞尼克精心設計的「手撕香柚戚風蛋糕」美味餐盒乙個及寫生畫紙。奢侈地採用日本蛋糕專用麵粉、葉黃素機能蛋，漂亮的蛋黃色與濃郁蛋香，表層加上日本蜜香柚子薄片，入口超軟、綿細，還有柚子絲的酸甜口感，體現簡單裡的不平凡，停不下來的柔潤滋味！於現場指定時間完成交件，還能抽香港雙人來回機票(乙名)、國旅精選飯店住宿券(三名)與市價2,725元的亞尼克親子寫生套餐五件組(五名)。活動將於8月13日於亞尼克寫生比賽官網公佈得獎名單，前三名有獎學金與亞尼克隨享卡儲值點數。

力邀老爸一起加入激發兒創意，加碼「偶爸偶驕傲父子變裝」創意秀

7月30日寫生日，除可與寶貝一起在大安森林公園草地寫生，享受親子野餐時光外，現場還有烘焙DIY教學活動親子共樂，更加碼舉行「偶爸偶驕傲變裝創意秀」，活動採實際寫生報名者之父子現場報名；透過明顯裝扮造型與搭配道具者，於指定時間進行走秀，可加碼獲得抽獎機會乙張，「創意、用心與人氣」最佳者還能獲得董事長加碼獎勵隨享卡儲值金1000元。鼓勵親子共同激發創意，留下難得回憶。還未安排親子暑期活動的父母，趕快安排時間一起與寶貝進行寫生，為您與孩子打造難忘的親子時光！

【亞尼克第19屆寫生比賽】活動資訊

  • 活動官網：https://yannick2023.com
  • 活動報名：即日起至 2023年7月23日(日)
  • 活動名額：活動限額1200名，免費參加名額有限，額滿即停止報名。活動一律採網路報名，現場參與。請於活動前先確認報名成功。
  • 報名對象：全國公、私立國民中、小學、幼稚園學生
  • 活動時間：2023年7月30日（日）08:00報到，11:30前繳件完成
  • 活動地點：大安森林公園（主軸廣場）


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58481

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