有爸陪伴孩子更有創意、快樂！「第十九屆亞尼克寫生比賽」超溫馨實體回歸

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▲睽違三年，曾創萬人參與「第十九屆亞尼克寫生比賽」溫馨實體回歸
超過八成民眾認同有爸陪伴孩子更有創意，五成民眾觀察老爸較不擅表達！「2023親子陪伴調查」，針對家庭親職父親角色，進行線上回卷調查，結果顯示60.1%認同疫情期間父親的壓力增加，調查也顯示受訪者觀察身邊家庭父職角色，對孩子愛與關懷表達程度，有52.9%的父親得分僅3分以下，包括會關懷但次數不多有32.4%（3分）、較不擅表達也16.7%（2分），以及少關懷也少開口 3.8%（1分）。但80.9%受訪者認同願意給家庭父職角色者鼓勵，有助讓親職、親子關係更正面循環，更有82.2%認同親子陪伴有父親加入，孩子變得更有創意、更快樂。
親子陪伴有爸真好，別把父親當付清，爸爸陪伴好處多多！調查也邀請兒少心理專家－馨動物理心理治療所臨床心理師陳語箴分享，並提供父母專業建議，臨床心理師表示：「父親不等於付清！親子陪伴中，爸爸的陪伴好處多多，不僅有助於建立強而有力的親子關係，影響孩子日後的自尊心、人格發展、對他人的看法和情緒調節能力，孩子天生喜歡探索世界，爸爸通常是很好的領航者。研究指出，爸爸傾向接受孩子承擔較高的風險，支持孩子的自主性和探索精神，有助於奠定孩子良好的學習基礎，並在未來有更佳的適應力及學業表現。有效地表達對孩子的關心和支持，接納並尊重孩子的獨特性與自主性，培養孩子的自信心、自發、創造力和自我價值感。」
▲亞尼克寫生比賽共包含幼稚園、國小、國中與高中組，讓孩子進行發揮創意
草地FUN寫生！即日起開放線上報名，現場交件再抽雙人來回機票亞尼克董事長吳宗恩將甜點化作愛傳遞給個人，希望能將「親子優質陪伴」的重要性傳遞給每一個家庭，自2002年起於暑假期間為親子打造可共同參與的親子寫生比賽活動。現場每組報到者，即可領取免費亞尼克精心設計的「手撕香柚戚風蛋糕」美味餐盒乙個及寫生畫紙。奢侈地採用日本蛋糕專用麵粉、葉黃素機能蛋，漂亮的蛋黃色與濃郁蛋香，表層加上日本蜜香柚子薄片，入口超軟、綿細，還有柚子絲的酸甜口感，體現簡單裡的不平凡，停不下來的柔潤滋味！於現場指定時間完成交件，還能抽香港雙人來回機票(乙名)、國旅精選飯店住宿券(三名)與市價2,725元的亞尼克親子寫生套餐五件組(五名)。活動將於8月13日於亞尼克寫生比賽官網公佈得獎名單，前三名有獎學金與亞尼克隨享卡儲值點數。
力邀老爸一起加入激發兒創意，加碼「偶爸偶驕傲父子變裝」創意秀7月30日寫生日，除可與寶貝一起在大安森林公園草地寫生，享受親子野餐時光外，現場還有烘焙DIY教學活動親子共樂，更加碼舉行「偶爸偶驕傲變裝創意秀」，活動採實際寫生報名者之父子現場報名；透過明顯裝扮造型與搭配道具者，於指定時間進行走秀，可加碼獲得抽獎機會乙張，「創意、用心與人氣」最佳者還能獲得董事長加碼獎勵隨享卡儲值金1000元。鼓勵親子共同激發創意，留下難得回憶。還未安排親子暑期活動的父母，趕快安排時間一起與寶貝進行寫生，為您與孩子打造難忘的親子時光！
【亞尼克第19屆寫生比賽】活動資訊
- 活動官網：https://yannick2023.com
- 活動報名：即日起至 2023年7月23日(日)
- 活動名額：活動限額1200名，免費參加名額有限，額滿即停止報名。活動一律採網路報名，現場參與。請於活動前先確認報名成功。
- 報名對象：全國公、私立國民中、小學、幼稚園學生
- 活動時間：2023年7月30日（日）08:00報到，11:30前繳件完成
- 活動地點：大安森林公園（主軸廣場）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58481
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