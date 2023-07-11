內門區台3線區間測速建置完成 7月17日正式執法取締
高雄市內門區台3線(內山公路) 是通往臺南市南化區的重要道路，該路段路幅寬廣、彎道多，用路人易因車速過快反應不及而發生交通事故。經會勘後決議將該路段區間測速設置偵測區間由原位於389.5公里至395.5公里調整區間測速路段為389.5公里至392.5公里 (內門區木柵里木柵6號)，即日起為宣導期，7月17日起正式執法取締。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市內門區台3線(內山公路自111年3月1日正式啟用區間測速執法，至今(112)年發生交通事故件數5件，與110年至111年同期發生19件比較，減少14件，事故率下降約7成顯見對於防制交通事故發生已發揮成效。
該區間測速設備建置完成1年多以來，已有效落實車輛速度管理，但發現部分違規車輛為閃避區間測速路段，行駛進入社區妨害當地居民的安寧，經多次與在地里民人士進行會勘，決議將該路段區間測速設置偵測區間進行由原位於389.5公里至395.5公里(區間總長度大約6公里)調整區間測速路段為389.5公里至392.5公里 (內門區木柵里木柵6號)(總長度大約3公里)，該設備已建置完成，即日起為宣導期，7月17日起正式執法取締。
高市交通大隊表示，設置區間測速主要目的在於防制交通事故發生，保障用路人行車安全；交通警察大隊呼籲，行經該路段請依速限行駛，避免車速過快而發生憾事。