近2個月新高！日圓換匯價回0.2266元　專家：低點已過有需求快換

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雖然日本政府還沒真正出手阻貶，但陳有忠認為，口頭干預已有效果，主要是去年日圓貶至145兌1美元時，日本口頭干預，但市場空頭不當回事，質疑日本政府出手阻貶的執行力，沒想到日圓貶破150兌1美元，一度來到152價位時，日本央行就出手了，日圓在去年底也從152一路回升至130以下，升值了1成，也讓空方措手不及，偷雞不著蝕把米。
因此，陳有忠說，這次日本央行口頭干預，市場也開始有所警覺，而且目前看起來是滿有效的，空方不敢再像去年那樣肆無忌憚，6月底日圓兌美元曾貶破150價位，但下探150.07後沒站穩，「目前看來日圓兌美元150一定守得住」，145還很難說，目前看起來是離145越來越遠，加上美元也沒像去年那麼強，日圓也貶破月線142.9兌1美元，他認為「日圓低點已過，要換匯就趕快換」。
陳有忠並預估，日圓兌美元今年有可能回升到135，在130至135之間，主要日本也面臨通膨問題，扣除生鮮食品等的核心CPI仍在4%以上，代表日本輸入性通膨仍嚴重，加上日圓貶值讓日本人購買力下降，日本人不敢出國，外國人赴日觀光人數大增，也拱抬日本國內物價，民怨高漲，日本政府施政主軸已不是促進經濟發展，而是要抑制通膨，因此，預期貨幣政策會慢慢從超寬鬆走向中間轉緊，並調整殖利率曲線，就如同去年放寬殖利率控制曲線，日圓很快就破130，因此，「日圓低點已經過去了」。
日圓兌新台幣換匯價在今日也來到5月19日以來的新高，根據台灣銀行日圓現鈔賣出價，今日早盤一度來到0.2266元，5月18日收盤價0.2268元。若與6月30日盤中最低價0.2182元相較，以換新台幣5萬元來說，才10天就少換8494日圓，折合新台幣約1924元，快1張日本東京迪士尼成人一日券（9400日圓）的門票錢。