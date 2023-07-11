MLB／藍鳥小葛雷諾25轟破紀錄！史上親子都拿全壘打大賽冠軍
大聯盟2023年明星賽將在12日上午8時（台灣時間）於西雅圖水手主場T-Mobile球場開打，今（11）日由全壘打大賽先暖場，首輪由水手隊家鄉英雄Julio Rodriguez、藍鳥「小葛雷諾」Vladimir Guerrero Jr.、芝加哥白襪Luis Robert Jr.、坦帕灣光芒Randy Arozarena等人晉級，第二輪Arozarena再以35轟擊敗Luis Robert的22轟，Vladimir Guerrero Jr.以21轟擊敗20轟的Rodriguez，決勝戰由Vladimir Guerrero Jr.25轟贏下，生涯首度拿下冠軍，跟父親Vladimir Guerrero都拿下全壘打大賽冠軍，是史上第一次親子都奪冠。
記者吳政紘/綜合報導
Vladimir Guerrero Jr.在第一輪就以26轟擊敗11轟的洛杉磯道奇Mookie Beets，雖然Julio Rodriguez以41轟擊敗Pete Alonso創下單輪最多轟紀錄，Pete Alonso在2019、2021年全壘打大賽都曾奪冠，卻意外在預賽落馬。
第二輪Guerrero以21轟擊敗Julio Rodriguez的20轟，Arozarena再以35轟擊敗Luis Robert，他甚至還帶著女兒到場見證。
Arozarena在首輪就轟出24發全壘打晉級，決賽時，兩人都已經略顯疲態，Guerrero轟出14發全壘打後叫暫停，幾乎5.2秒就可以開轟，最後2分鐘達成20轟，最後加時也是5轟，擊敗Arozarena22轟奪冠。
這是大聯盟史上第一次「親子全壘打大賽冠軍」，2007年全壘打大賽，當時在天使隊的老爸Vladimir Guerrero在巨人隊主場拿下全壘打大賽冠軍，沒想到相隔15年後，兒子Vladimir Guerrero Jr.也拿下冠軍。