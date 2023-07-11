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高球／逆轉成功！Allisen Corpuz美國公開賽封后、奪生涯LPGA首冠

▲Allisen Corpuz拿下生涯首個美國女子公開賽冠軍，贏得200萬美元(約6200萬台幣)冠軍獎金。官方提供
▲Allisen Corpuz拿下生涯首個美國女子公開賽冠軍，贏得200萬美元(約6200萬台幣)冠軍獎金。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金1100萬美元的第78屆美國女子公開賽在圓石灘結束全部比賽。來自夏威夷的美國選手Allisen Corpuz最終回合打出69桿，以279桿的總成績、三桿優勢問鼎自己首個美國女子公開賽冠軍，贏得200萬美元(約6200萬台幣)冠軍獎金。這是她的首個大滿貫冠軍，也是首個LPGA冠軍。

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捧起大滿貫冠軍金盃，Allisen Corpuz非常激動，「真的是夢想成真了。這是我一直夢想的事情，但同時也從來沒有真正期望它會發生。我很享受這一刻！」

Allisen Corpuz落後日本球員畑岡奈紗一桿進入決賽，前三個洞抓到兩個小鳥，與出現柏忌失誤的畑岡奈紗就有了2桿差距。之後，Allisen Corpuz沒有離開領先榜。轉場之後她在第10洞抓鳥之後，又在第14、15洞連抓兩個小鳥，擴大著領先優勢，順利封后

Allisen Corpuz在夏威夷長大，四、五歲就被父親帶到了高爾夫球場。這是她第19次參加美國高爾夫球協會(USGA)旗下的賽事。2008年，10歲3個月零9天的Allisen Corpuz參加美國業余林克斯錦標賽，刷新了魏聖美保持的最年輕參賽記錄。

Allisen Corpuz讀的高中與魏聖美相同，現在，與同樣在夏威夷長大的魏聖美一樣，贏得美國女子公開賽冠軍獎杯，科波斯很開心，「對這場大滿貫最早的深刻記憶就是2014年，魏聖美贏得的那場，當時很受魏聖美鼓舞！拿大滿貫真的很酷！」

畑岡奈紗無法維持領先，成績還直線下滑，單日交出76桿，以285桿的總成績並列第四。美籍華裔球員張斯洋本輪打出72桿，總成績289桿，並列第9名。這位首戰就奪冠的職業新秀，在參加的兩場大滿貫賽事中都進入前十名，展示實力。「我很幸運能夠參加美國女子公開賽，在圓石灘比賽的這一周真的很難忘。我們全家人都在，爸爸媽媽、哥哥都來了，還有很多支持我的人，氣氛特別好，這是值得紀念的一周！」

張斯洋對自己過去的這三場職業賽事表現很滿意，她隨後將去Toledo參加LPGA比賽，「我也會調整下自己的推桿、鐵桿以及攻果嶺的一桿，這是我在圓石灘發現的不足。」

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