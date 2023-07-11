賽車／霸氣稱王！Max Verstappen完成六連霸　締造不敗神話

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Verstappen終場以 3.798 秒的優勢贏下個人F1職涯的第 43 場勝利，並再次創下了最快單圈速度，獲得額外1積分。
冠軍Max Verstappen振奮表示，「Red Bull 車隊連續11場勝利實在令人難以置信，整個車隊都可以為此自豪！雖然一開始Lando跟Oscar起步非常快，我花了幾圈的時間超越並拉開距離。對手持續逼近，所以我們得持續防禦，很高興能獲得勝利，希望能維持這個狀態到下一場布達佩斯的比賽。」
「這是一次非常特別的勝利！」首席執行官和車隊負責人Christian Horner表示， Red Bull車隊自2012年以來首次在英國大獎賽勝利，同時是Max在銀石賽道上的第2個冠軍（Verstappen之前曾在銀石賽道上獲勝，即2020年的 70 週年紀念大獎賽）。「Max展現出車手的優異技巧，阻擋對手Lando Norris和Lewis Hamilton的壓力，贏得了冠軍，為車隊保持11連勝的佳績，」
憑藉最快圈速獲得的額外積分，Verstappen在2023年賽季車手積分目前255分，領先第二名也是同隊隊友Sergio Pérez 99分；而Red Bull 車隊在車隊積分榜共411分，領先優勢擴大到208分。下一場賽事將是在台灣時間7月23日晚上9點的匈牙利大獎賽。