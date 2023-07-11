7-11思樂冰擴大開賣！新口味、容量售價曝光 全台販售門市一次看
7-11門市及起正式開賣思樂冰，取消試賣期的每日限量30杯數，按造各店原料售完為主，並且也可以一鍵查詢鄰近門市是否有販售，共有3種容量販售，特大杯45元、大杯39元、中杯30元，以及2款新口味。同時，全家獨家開賣加倍佳棒棒糖的「草莓奶霜乳飲品」原記憶中的草莓乳香滋味品，讓人一嚐少女般的純甜系愛戀。
記者鍾怡婷/綜合報導 59
7-11獨家人氣飲品「思樂冰」即日起於全台門市陸續搶先販售，不同於試賣期的單容量、限量30杯，正式推出3種容量規格，包括特大杯45元（22oz）、大杯39元（16oz）、中杯30元（12oz），再帶杯可在扣5元優惠，除了經典的可口可樂風味，同步推出夏季限定的「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」兩款全新口味，將酸甜水果、細緻氣泡與冰沙口感巧妙結合，夏季酷涼消暑必喝！
並且已可在官網系統查詢鄰近有販售的門市，只要在官方電子地圖系統，左側勾選思樂冰，接著選擇縣市、區域，就可以輕鬆查到有販售思樂冰的門市了。
同時，加倍佳草莓牛奶即日起全台全家超商獨家開賣，整體口感以牛乳為主體，入口更能感受到依序為溫潤奶油、甜香牛乳、以及草莓果香三種不同層次口感交錯，微微草莓香甜但捨棄莓果類的酸味，讓整體口感充滿純粹的溫厚甜蜜，7月25日前嚐鮮價2瓶65元，再加碼送一隻棒棒糖。